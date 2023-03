Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Jubiläumsfest im eingeschränkten Rahmen hat am Wochenende der Gesangsverein Liedertafel in Weisenheim am Sand gefeiert. 1846 gegründet, ist der Gesangverein der älteste Verein im Ort. Doch auch nach 175 Jahren zeigt sich die 230 Mitglieder starke Liedertafel jung und lebendig.

Mit Reden, Musikbeiträgen und Ehrungen haben die Sänger ihr Fest pandemiebedingt mit nur 100 Gästen im evangelischen Gemeindehaus gefeiert. In seiner Begrüßung betonte Vorstand