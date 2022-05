Der Gesangverein Liederkranz 1847 in Dirmstein steht vor der Frage, ob er weitergeführt oder aufgelöst wird. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstag, 24. Mai, ab 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus soll das besprochen werden. „Wegen der Wichtigkeit der Versammlung bitten wir alle aktiven und nicht aktiven Mitglieder, daran teilzunehmen“, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Auf Anfrage erläutert Vorsitzende Carla Petermann, dass sich die Vereinsauflösung seit geraumer Zeit abzeichne. Mangels Nachwuchs bei gleichzeitiger Überalterung und Sorgen vor Covid-19-Ansteckungen sei der Chorbetrieb – es gibt nur noch einen gemischten Chor – sehr schwierig geworden. Es müssten für die Singstunden aber Raummiete und Dirigentenhonorar gezahlt werden, so Petermann. Außerdem seien die durch Veranstaltungen erzielten Einnahmen weggebrochen. Die Vorsitzende bezeichnet das alles als Teufelskreis.