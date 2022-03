Am Montag soll eine große Lichterkette um die Freinsheimer Stadtmauer ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine und für mehr Miteinander setzen. Veranstalter Ralf Baier und André Straub vom Organisationsteam erläutern ihre Beweggründe und den geplanten Ablauf.

Herr Baier, Herr Straub, Sie und Ihre Mitstreiter planen für kommenden Montag eine große Lichterkette rund um die Freinsheimer Stadtmauer. Wie genau soll das über die Bühne gehen?

Straub: Wir hoffen auf etwa 500 Menschen. Jeder, der mitmachen möchte, soll ab 20 Uhr an einen beliebigen Ort entlang des Stadtmauerrundgangs kommen. Wir haben 25 Ordner geplant, die sich in Sichtweite voneinander um die Stadtmauer postieren und miteinander vernetzt sind. Die sehen dann, wo es sich ballt oder noch Lücken sind und sorgen dafür, dass die Menschen gleichmäßig um die Altstadt verteilt werden.

Baier: Jeder, der kommt, soll bitte eine Taschenlampe oder Handylampe mitbringen oder einen Fluter, egal, irgendwas, um nach oben zu leuchten, aber bitte kein offenes Feuer, wegen des Brandschutzes. Und ganz wichtig, es besteht Maskenpflicht!

Straub: Die eigentliche Lichterkette soll von 20.15 bis 20.30 leuchten, das ist zwischen den Glockenschlägen, um 20.30 Uhr ist sie automatisch beendet.

Baier: Wir wollen mit einer Drohne Fotos machen, haben die Genehmigung bereits. Ich bekomme jetzt schon Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle.

Die Feuerwehr hat ebenfalls eine Aktion dazu angekündigt, was haben die vor?

Baier: Die wollen parallel auf dem Marktplatz etwas machen, aber das ist noch nicht ganz klar, die organisieren sich noch. Da möchte ich nichts Falsches ankündigen.

Nun wird Wladimir Putin sich nicht von einer Lichterkette um die Freinsheimer Altstadt herum beeindrucken lassen. Warum ist es Ihnen trotzdem so wichtig, dass die Kette geschlossen werden kann?

Baier: Dem schicken wir hinterher eine E-Mail mit dem Foto! Nein, im Ernst, es geht um Demokratie und Solidarität. Es ist einiges in Deutschland im Gange, viele helfen. Es geht auch um die Menschen, die jetzt schon bei uns sind. Wir würden uns übrigens sehr freuen, wenn von den betroffenen Ukrainern, die in der Verbandsgemeinde untergekommen sind, welche kommen könnten.

Ursprünglich waren Ihre Aktionen Gegenveranstaltungen gegen die sogenannten Montagsspaziergänger, also die Coronamaßnahmen-Gegner. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine haben Sie spontan umgeschwenkt. Warum?

Straub: Umgeschwenkt ist nicht ganz das treffende Wort, …

Baier: ... es ist ein neues Motto, ...

Straub: … aber dabei wollen wir das alte trotzdem nicht vergessen. Mit dem Slogan „Für Demokratie und Miteinander“ kann man beide Themen umfangen. Schwerpunkt ist jetzt natürlich die Ukraine.

Baier: Und alle unterstützen das. Ich glaube, das gab es noch nie im Freinsheimer Stadtrat, dass alle fünf Fraktionen einheitlich hinter einem Projekt stehen. Das ist ein ganz tolles Zeichen von der Politik.

Wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie die Bilder aus der Ukraine sehen?

S traub: Das macht einen extrem betroffen. Auch wenn unsere Aktion auf den ersten Blick nichts bewirken mag, ist sie uns sehr wichtig. Schließlich wissen wir nicht, wie das Ganze ausgeht, ob das auch zu uns kommt.