Am Geißbockbrunnen in Lambrecht haben Mitglieder der Freien Wähler etliche Arbeitsstunden investiert, um die Stadt Lambrecht auch ohne Weihnachtsmarkt ein wenig in Adventsstimmung zu versetzen. Acht bis zehn Helfer hätten mitgemacht, die sich coronabedingt nie alle gemeinsam getroffen hätten, erzählt Stadtbürgermeister Karl-Günter Müller. „Eine Gruppe war unter Anleitung von Susanne Klumpp für die Herstellung des Materials zuständig, die nächste für den Transport, andere wiederum fürs Dekorieren selbst und das Licht.“ Und schließlich gab es Bürger, die die Aktion mit Spenden unterstützten. Müller selbst hat bei der Lichtinstallation geholfen und hatte richtig Spaß. „Die Leute freuen sich, das ist schön zu sehen“, sagt er. Ein kleiner Mann darf sich übrigens besonders freuen: der Enkel von Bernhard Pfeifer. Der darf nämlich nach dem Advent mit dem Hexenhäuschen spielen, das der Opa gebaut hat.