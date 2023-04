Es soll ja niemand behaupten, der Wachenheimer Stadtrat könne sich nicht ins rechte Licht rücken. Bei einem erhellenden Thema zeigte sich in dieser Woche eine durchaus einhellige Einigkeit. Er vermisse, ließ Marcus Scholz (CDU) wissen, den allabendlichen Schein der Wachtenburg. Am Wachenheimer Wahrzeichen war – wie überall – im September das Licht ausgegangen. Die Gründe für die Energiesparverordnung sind bekannt. Allerdings ist mit der verpflichtenden Licht-aus-Regelung Schluss, denn die entsprechende Verordnung läuft am Samstag aus. Dann könnte sich die Burg doch wieder wie gewohnt strahlend vom Haardtrand absetzen, oder?

Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) hatte bereits angedeutet, sich zunächst mit den Nachbarn absprechen zu wollen. Er signalisierte aber seine Bereitschaft, die Leuchten wieder anzumachen. Wenn auch nicht wie bisher bis Mitternacht, sondern vielleicht bis um 23 Uhr?

Unterstützung für das Leuchtanliegen von Scholz kam von der FWG. Sie vermisse das Licht auch, sagte Dorothea Geibel. Vielleicht wird es ja bald wieder Licht an den Wahrzeichen, Denkmälern und Bauwerken in der Umgebung. Oder vielleicht doch nicht?

Die Limburg bleibt dunkel

Aus Dürkheim jedenfalls heißt es: Konkrete Pläne, die Beleuchtung etwa an der Limburg wieder hochzufahren, gebe es noch nicht, informierte die Stadtverwaltung vor Ostern. Derzeit sei geplant, Energiesparvorschläge zu entwickeln. Klingt nicht gerade danach, dass es schnell grünes Licht geben wird ...