Bei der bundesweiten Aktion „Lesestart 1-2-3“ werden in über 5200 Bibliotheken kostenfreie Bilderbücher für Dreijährige ausgegeben. Auch die Gemeindebücherei Haßloch unterstützt die gemeinsame Aktion der Stiftung Lesen und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Das Set, bestehend aus einem altersgerechten Bilderbuch sowie Informationen für die Eltern mit Alltagstipps zum Vorlesen, ist ab sofort in der Gemeindebücherei erhältlich. Eltern von dreijährigen Kindern können es zu den bekannten Öffnungszeiten abholen, unabhängig davon, ob sie Büchereikunden sind oder nicht.

Die Aktion „Lesestart 1-2-3“ gibt es bereits seit 2019. In den zurückliegenden beiden Jahren wurden im Rahmen der Kampagne über teilnehmende Kinderarztpraxen Leserstarter-Sets für Kinder im Alter von ein und zwei Jahren ausgegeben. In diesem Jahr sind erstmals die Bibliotheken dabei und geben das Starter-Set für Dreijährige aus. „Gerne unterstützen wir die Aktion, da sie zur frühen Sprach- und Leseförderung beiträgt“, so Büchereileiterin Gabi Pfadt. Die Gemeindebücherei bietet darüber hinaus eine breite Auswahl an Kinder- und Jugendmedien.

Lesen sei die zentrale Voraussetzung für Bildung, beruflichen Erfolg, Integration und die zukunftsfähige gesellschaftliche Entwicklung, so die Stiftung Lesen. Dem Vorlesen im Kleinkindalter werde eine wichtige Rolle zuteil, denn es fördere den Spracherwerb, so Bürgermeister Tobias Meyer. Die Aktion „Lesestart 1-2-3“ sei eine wunderbare Ergänzung zu den Angeboten in der Bücherei im Bereich der frühen Sprach- und Leseförderung. Bei Fragen steht das Büchereiteam unter 06324-935 451 zur Verfügung.