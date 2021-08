Trotz Corona liegen die Teilnehmerzahlen beim Lesesommer in der Gemeindebücherei Haßloch auf dem Niveau der Vor-Pandemie-Zeit. Nach rund vier Wochen zieht die Bücherei ein erstes, positives Zwischenfazit.

Nach Mitteilung von Büchereileiterin Gabi Pfadt haben sich bislang 227 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 16 Jahren für den Lesesommer bei Haßlocher Gemeindebücherei angemeldet. „Im vergangenen Jahr zählten wir über den gesamten Aktionszeitraum nur 159 Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr bewegen wir uns auf dem Niveau von 2019“, so Gabi Pfadt. Vor allem bei den ersten bis dritten Klassen sei eine Zunahme zu beobachten. Auch jetzt sei die Teilnahme am Lesesommer noch möglich, ergänzt Bürgermeister Tobias Meyer. Schließlich laufe die Aktion noch bis zum 4. September. Eine Lesesommer-Clubkarte wird kostenlos in der Bücherei ausgestellt.

Nach vier von insgesamt knapp neun Wochen wurden bei der Aktion bisher 968 Bücher ausgeliehen. Jedes gelesene Buch kann im Nachgang bewertet und besprochen werden. Da bedingt durch Corona in diesem Jahr keine persönlichen Buchbesprechungen mit den Lesesommerpaten möglich sind, gibt es die Möglichkeit des Online-Buchtipps. 75 Mal wurde bis jetzt davon Gebrauch gemacht. Noch deutlich besser angenommen wird nach Mitteilung von Gabi Pfadt der Buchcheck. Eine entsprechende Vorlage wird den Eltern und Kindern bereits bei der Ausleihe mitgegeben. Hierbei kann das Buch schriftlich oder sogar mit einer Zeichnung bewertet werden. 372 Buchchecks wurden bereits abgegeben.

Beim Buchcheck viele Bilder

„Es ist beeindruckend, wie kreativ die Kinder beim Buchcheck sind“, so Pfadt. Viele hätten Bilder gemalt, die den Inhalt des Gelesenen wiedergeben. Coronabedingt sei ein bisschen Geduld nötig beim Besuch der Bücherei. Da die Anzahl der Besucher beschränkt sei, arbeite die Bücherei mit Einlasskärtchen. Dadurch könne es zu kurzen Wartezeiten kommen.

Alle Kinder und Jugendlichen, die während des Aktionszeitraums mindestens drei Bücher lesen, können an einer Verlosung teilnehmen. Sowohl in der Bücherei als auch landesweit werden Preise ausgelobt. In ganz Rheinland-Pfalz beteiligen sich über 190 Bibliotheken an der inzwischen 14. Auflage der Leseförderaktion. Die Gemeindebücherei Haßloch war von Beginn an dabei.