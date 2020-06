Die Gemeindebücherei Haßloch und die Stadtbücherei Lambrecht beteiligen sich am 13. Lesesommer. Die landesweite Leseförderaktion vom 22. Juni bis 22. August richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren.

Aufgrund der Corona-Pandemie kommt es zu Änderungen im Ablauf, der Grundgedanke der Leseförderaktion bleibt jedoch erhalten: Schüler können in dieser Zeit eigens für den Lesesommer angeschaffte Bücher kostenlos ausleihen und während der Sommerferien lesen. Mit der Teilnahme haben sie außerdem die Chance, an der landesweiten Verlosung teilzunehmen. Im Großdorf gibt es eine zusätzliche Gewinnaktion.

Zur Teilnahme braucht es lediglich eine Lesesommer-Clubkarte, die kostenlos in den Büchereien ausgestellt wird. Dafür erforderliche Anmeldekarten liegen aus und können zu den bekannten Öffnungszeiten abgeholt werden. Wichtig: Vor dem Hintergrund der Corona-Regelungen ist die Anzahl der Besucher, die sich zeitgleich in den Büchereien aufhalten können, beschränkt. Daher kann es unter Umständen zu Wartezeiten kommen. Ebenso können Kinder unter zwölf Jahren derzeit nur in Begleitung eines Erwachsenen die Bücherei besuchen. Vor Ort gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.

Zwei Beurteilungsvarianten

Teilnehmer am Lesesommer können jedes gelesene Buch bewerten und ihr persönliches Urteil abgeben. Persönlichen Buchbesprechungen direkt in der Bücherei sind in diesem Jahr allerdings nicht möglich. Stattdessen gibt es zwei alternative Möglichkeiten. In den letzten Jahren hat sich bereits der „Online-Buchtipp“ unter www.lesesommer.de etabliert und kann wieder genutzt werden. Des Weiteren gibt es den so genannten Buch-Check. Entsprechende Vorlagen sind beim Ausleihen des Buches direkt an der Infotheke der Bücherei erhältlich, können daheim ausgefüllt und bei der Rückgabe mitgebracht werden.

Aufgrund der aktuellen Situation reichen in diesem Jahr bereits zwei gelesene Bücher, um eine entsprechende Teilnahmeurkunde zu erhalten. Wer zu einem gelesenen Buch darüber hinaus eine Bewertungskarte ausfüllt und abgibt, nimmt an der Verlosung vor Ort sowie dem landesweiten Gewinnspiel teil. Je mehr man liest, desto höher sind also die Gewinnchancen.

Die Gemeindebücherei in Haßloch hat aktuell über 200 neue Bücher eigens für den Lesesommer angeschafft, teilt die Verwaltung mit. 2019 hatten sich 235 Kinder und Jugendliche am Lesesommer in der Haßlocher Gemeindebücherei beteiligt. Diese hatten 1600 Bücher mit mehr als 200.000 Seiten gelesen.