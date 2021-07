Die Stadtbücherei Lambrecht beteiligt sich am Lesesommer Rheinland-Pfalz, der von 6. Juli bis 3. September geht und sich an Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren wendet. In Lambrecht ist der Start am Dienstag, 6. Juli, 15.30 Uhr. Landesweit machen 196 kommunale und kirchliche Bibliotheken bei der Aktion mit. Wer sich anmeldet, kann Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen und auf einem Formblatt dazu Bewertungen abgeben. Für jedes gelesene Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte und eine Bewertungskarte. Jede der ausgefüllten Bewertungskarten nimmt am landesweiten Gewinnspiel teil. Also: Je mehr man liest, desto höher sind die Gewinnchancen. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust. Wer mindestens drei Bücher liest, erhält eine Urkunde. Bei der Stadtbücherei Lambrecht erhalten alle Teilnehmenden einen kleinen Preis. Anmeldungen gibt es bei den Lehrern der Lambrechter Schulen, bei der Stadtbücherei und auf der Internetseite von Lesesommer. Weitere Informationen bei der Stadtbücherei Lambrecht, Tina Kubatta und Ulrike Glaß, dienstags und freitags, 15.30 bis 18 Uhr, Telefon 06325/9889864, E-Mail: stadtbuecherei-lambrecht@t-online.de.