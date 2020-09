Der Lesesommer hat in der Haßlocher Gemeindebücherei bereits Tradition. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie seien die Leseförderaktion jedoch anders als in den Vorjahren verlaufen.

„Buchbesprechungen konnten diesmal beispielsweise nicht persönlich mit den Lesesommerpaten durchgeführt werden, sondern wurden über den Buch-Check sowie über den Online-Buchtipp schriftlich abgegeben“, erklärt Marcel Roßmann, Pressesprecher der Gemeinde. Auch der Besucherzugang zur Bücherei sei aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln beschränkt worden, was manchmal zu kurzen Wartezeiten geführt habe.

159 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren haben sich in der Haßlocher Gemeindebücherei an der Leseförderaktion beteiligt. Sie haben während der Aktion über 900 Bücher mit mehr als 133.000 Seiten gelesen. „Rückblickend sind wir froh und glücklich über den Verlauf der rund zweimonatigen Leseförderaktion und danken all unseren jungen Leseratten für ihre Teilnahme an dem etwas anderen Lesesommer 2020“, erklärt die stellvertretende Büchereileiterin Judith Höring.

Zwei Glücksfeen ziehen Lose

Zwar mussten die Teilnehmer auf das traditionelle Fest zum Abschluss verzichten, aber keineswegs auf die Verlosung. Unter allen Teilnehmern, die mindestens zwei Bücher während des Aktionszeitraumes gelesen hatten, verloste die Gemeinde knapp 60 Preise. Als Glücksfeen fungierten die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler sowie die Bierfestkönigin Lena Roth. Sie ermittelten auch die Gewinner der Sonderpreise für die meistgelesenen Bücher sowie für die meistgelesenen Seiten. Für die weniger glücklichen Teilnehmer gab es dennoch Urkunden und Eisgutscheine. Die Urkunden und Preise können ab sofort in der Gemeindebücherei abgeholt werden.

Der Dank der Gemeinde gilt laut Roßmann unter anderem dem Lions Club Haßloch, dem Haßlocher Gewerbeverein, Buch und Papier Schneider sowie Büchereinutzerin Ellen Löwer, die den Lesesommer mit Geld- oder Sachspenden unterstützt hätten. Nicht nur seien so die Preise zu finanzieren gewesen, ebenso habe die Gemeindebücherei eigens für den Lesesommer 193 neue Bücher kaufen können.

Info

Hauptpreise für die Grundschulen: Jana Kohlmann, Carlos Heumann Rey und Hannah Steidel