Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Gemeindebücherei Haßloch am Lesesommer. Die landesweite Leseförderaktion findet zwischen 5. Juli und 4. September in ihrer inzwischen 14. Auflage statt und richtet sich erneut an Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren.

Schülerinnen und Schüler können während des Aktionszeitraums eigens für den Lesesommer angeschaffte Bücher kostenlos ausleihen und diese während der Sommermonate lesen. Mit der Teilnahme ist die Chance verbunden, an der landesweiten Verlosung sowie an der Verlosung der Gemeindebücherei Haßloch teilzunehmen.

Nötig ist lediglich eine Lesesommer-Clubkarte, die kostenlos in der Bücherei ausgestellt wird. Dafür erforderliche Anmeldekarten liegen in der Bücherei aus und werden außerdem an den Haßlocher Schulen verteilt. Wichtig für den Besuch der Bücherei: Vor dem Hintergrund der Corona-Regelungen ist die Zahl der Besucher, die sich zeitgleich in der Bücherei aufhalten können, weiterhin beschränkt. Daher kann es unter Umständen zu kürzeren Wartezeiten kommen. Ebenso können Kinder unter 10 Jahren derzeit nur in Begleitung eines Erwachsenen die Bücherei besuchen. Vor Ort gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln.

Bücher können individuell bewertet werden

Die Teilnehmer am Lesesommer können jedes gelesene Buch bewerten und ihr persönliches Urteil abgeben. Durch die Corona-Situation muss auch in diesem Jahr auf die persönlichen Buchbesprechungen direkt in der Bücherei verzichtet werden. Stattdessen gibt es zwei alternative Möglichkeiten, um das gelesene Buch zu bewerten. In den letzten Jahren hat sich hierbei bereits der „Online-Buchtipp“ unter www.lesesommer.de etabliert und kann auch in diesem Jahr genutzt werden. Außerdem gibt es den so genannten Buch-Check. Entsprechende Vorlagen sind beim Ausleihen des Buches direkt an der Infotheke der Bücherei erhältlich, können daheim ausgefüllt und bei der Rückgabe des Buches wieder mitgebracht werden.

Aufenthalt im Europapark zu gewinnen

Wer im Aktionszeitraum mindestens drei Bücher liest und bewertet, erhält eine Teilnahmeurkunde und kann sowohl an der Verlosung der Gemeindebücherei als auch an der landesweiten Verlosung teilnehmen. Der Hauptpreis des landesweiten Gewinnspiels ist in diesem Jahr ein Abenteuer-Aufenthalt im Europapark für vier Personen. Je mehr man liest, desto mehr Bewertungskarten landen im Lostopf, wodurch die Gewinnchancen gesteigert werden.

„Der Lesesommer ist eine feste Konstante, der von vielen Kindern mit Vorfreude erwartet wird“, so Bürgermeister Tobias Meyer. Im vergangenen Jahr hatten sich 159 Kinder und Jugendliche allein in Haßloch an der Leseförderaktion beteiligt und über 900 Bücher gelesen. „Auch für dieses Jahr haben wir noch einmal aufgestockt und rund 200 neue Bücher für den Lesesommer angeschafft“, ergänzt Büchereileiterin Gabi Pfadt.