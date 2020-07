Passender könnte eine Ausstellung im Treppenhaus der Gemeindebücherei kaum gewählt sein: Günter Hornung zeigt Bilder aus seiner Reihe „Lesende Mädchen“. Die ausgestellten Bilder sollen die hohe Bedeutung des Lesens herausstellen.

„Lesen zu können ist Voraussetzung für alle notwendigen Kompetenzen, sei es in der Schule, im Studium, im Berufsleben, im Alltag oder in der Freizeit. Denn wer heute beispielsweise die sozialen Medien kompetent nutzen möchte, muss lesen können“, so Günter Hornung.

Vorbild für die ausgestellten Bilder waren reale Fotoaufnahmen, die Hornung vorwiegend bei Instagram gefunden hat. Bei Fotos, die ihm aufgrund ihrer Dynamik ins Auge gestochen sind und ihm besonders gefallen haben, hat er die jeweiligen Nutzer bei Instagram kontaktiert und sie gebeten, ihr Foto malen zu dürfen. Im Laufe der Jahre sind so inzwischen hunderte Bilder entstanden, die viele unterschiedliche Themenzyklen abdecken.

1999 erstmals ausgestellt

Gunter Hornung ist gebürtiger Kölner, lebt aber in Gerolsheim im Landkreis Bad Dürkheim. Hauptberuflich ist er Vertriebsleiter. Die Kunst ist aber seit vielen Jahren ein treuer Begleiter. 1999 hat er erstmals seine Werke öffentlich ausgestellt. Seither nimmt er an zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland teil. Darüber hinaus ist Hornung Mitglied in verschiedenen Künstler- und Kunstvereinigungen und der Initiator der Ausstellungsplattform Regio-Art sowie Mitbegründer der Galerien artspace58 und art gallery am Stadtplatz in Bad Dürkheim.

Auch bei „Kunst im Treppenhaus“ in der Haßlocher Gemeindebücherei ist er kein Unbekannter. Vor zwei Jahren hatte er erstmals im Treppenhaus ausgestellt und damals Sportmotive präsentiert. „Die nun zu sehenden Bilder aus der Reihe „Lesende Mädchen“ stehen den Sportmotiven in nichts nach und sind erneut ein Blickfang“, so der Erste Beigeordnete Tobias Meyer.

Die Bilder sind noch bis Ende August im Treppenhaus der Bücherei zu sehen.