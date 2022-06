Der Lesekreis ist eine Gruppe von Literaturfreunden, die sich einmal im Monat in den Räumen der Haßlocher Gemeindebücherei trifft. Die Zusammenkünfte hatten in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt nur unregelmäßig stattfinden können. Erstes Treffen nach der Zwangspause ist am Montag, 4. Juli.

Ab jetzt will sich der Lesekreis wieder an jedem ersten Montag im Monat um 19 Uhr in der Gemeindebücherei, Rathausplatz 3, treffen. Was die Teilnehmenden am Lesekreis verbindet, ist die Lust am Lesen und die Freude am Austausch in der Gruppe über ein gemeinsam ausgesuchtes und gelesenes Buch. Es wird über die Inhalte diskutiert und deren Bezug zum Leben und Alltag hergestellt. Der Lesekreis, der zurzeit aus fünf Mitgliedern besteht, würde sich über weitere Teilnehmer freuen.

In der Vergangenheit hatte sich der Lesekreis stets am frühen Nachmittag getroffen. Mit dem Wechsel in die Abendstunden möchte der Kreis auch Berufstätigen die Möglichkeit geben, an den Treffen teilnehmen zu können.

Die Bücher, die bei den Treffen besprochen werden sollen, sollen beim Zusammenkommen am kommenden Montag, 4. Juli, ausgewählt werden. Alle Teilnehmer können bei Interesse einen Vorschlag unterbreiten, über den dann abgestimmt wird. Es sollen die Bücher für den Zeitraum des zweiten Halbjahres festgelegt werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um die vergleichsweise günstigeren Taschenbuchausgaben. Auch die Gemeindebücherei wird von den ausgewählten Büchern jeweils ein Exemplar bestellen, das bei Bedarf dann auch ausgeliehen werden kann.

Der Lesekreis hatte sich im Frühjahr 2019 gegründet – damals noch unter dem Namen „Literaturkreis“. Eine Anmeldung für die Teilnahme am Lesekreis ist nicht erforderlich. Interessenten können einfach zu den regelmäßigen Treffen kommen. Einzige Voraussetzung ist die Lust am Lesen.