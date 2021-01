Wegen des verlängerten Lockdowns bleibt auch die Bücherei bis mindestens 31. Januar geschlossen. Um trotzdem für die Leser da zu sein, wird ein Bestell- und Abholservice von Medien angeboten.

Büchereileiterin Gabi Pfadt erläutert, wie es funktioniert: Der Online-Katalog WebOPAC listet den gesamten Medienbestand der Bücherei auf und ist über die Homepage www.hassloch.de erreichbar. Dort können Medien recherchiert und dann per Mail an gemeindebuecherei@hassloch.de oder telefonisch unter 06324/935-451 oder 935-453 bestellt werden. Dies gilt für im Ausleihstatus als verfügbar gekennzeichnete Medien. Neben differenzierten Bestellungen nach Titeln werden auch „Überraschungstüten“ nach Genres, Mediengruppen oder altersgerechte Bücher für Kinder und Jugendliche zusammengestellt und ausgegeben.

Bring-Service in Ausnahmefällen

Bei Bestellungen per Telefon oder E-Mail müssen Name, Büchereiausweisnummer und Telefonnummer angegeben werden. Der Nutzer erhält von der Bücherei eine Benachrichtigung, sobald die Medien zu den bekannten Öffnungszeiten abholbereit sind. In Ausnahmefällen bietet die Bücherei auch einen Bring-Service an. Das gilt beispielsweise für mobilitätseingeschränkte Personen sowie bei Krankheit oder Quarantäne. In solchen Fall werden die bestellten Medien nach vorheriger Terminabsprache bis an die Haustür gebracht.

Darüber hinaus können auch entliehene Medien zurückgegeben werden. Zu diesem Zweck steht zu den bekannten Öffnungszeiten ein Tisch vor der Bücherei (bei schlechtem Wetter im Vorbau), auf dem Medien kontaktlos abgelegt werden können. Eine Rückgabepflicht für entliehene Medien während des Lockdowns gibt es aber nicht. Die Ausleihfrist wurde automatisch verlängert, sodass derzeit kein Rückgabedatum vor dem 9. Februar liegt.

Wer den digitalen Weg bevorzugt und Bücher ohnehin lieber über Tablet, Smartphone oder eBook-Reader liest, kann die Onleihe nutzen. Alle Inhaber eines Leseausweises der Gemeindebücherei haben automatisch und kostenlos Zugang zur Onleihe Rheinland-Pfalz. Im Onleihe-Portal stehen rund 100.000 digitale Medien zur Verfügung. Die Registrierung und Anmeldung erfolgt mit der Leseausweisnummer. Sollte der Leseausweis während des Lockdowns abgelaufen sein oder bald ablaufen, hilft das Team der Bücherei (telefonisch oder per Mail) weiter.