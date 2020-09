Wie bereits die Sommerschule wird in den Herbstferien vom 12. bis 23. Oktober in Rheinland-Pfalz die Herbstschule angeboten, auch in Lambrecht. Das Angebot richtet sich an die Klassenstufen 1 bis 8.

Kostenlose Förderkurse in Deutsch und Mathematik sollen die Schüler unterstützen. Für die Grundschulen (Klassen 1 bis 4) organisiert die Verbandsgemeinde die Herbstschule und stellt die Grundschule Lambrecht zur Verfügung. Anmeldungen sind bis 2. Oktober möglich. Hier sollte die favorisierte Woche (erste oder zweite Woche angegeben werden. Bei ausreichend Kapazität ist auch eine zweiwöchige Teilnahme möglich. Anmeldeformulare gibt es über die Grundschulen oder als Download auf www.vg-lambrecht.de. Anmeldungen an: herbstschule@vg-lambrecht.de. Der Unterricht findet von Montag bis Freitag an drei Stunden vormittags statt. Die Koordination für die Grundschulen liegt bei der Schulverwaltung der VG. Ansprechpartnerinnen: Christine Seibert und Anke Auf dem Kamp.