Cornelia Diehl liebt ihren Beruf. Dennoch hat die Leiterin des Leininger-Gymnasiums beschlossen, mit 60 Jahren vorzeitig in Ruhestand zu gehen. Was sie zuletzt gedrückt hat: die Mangelverwaltung.

Lehrerin sei ein „wunderbarer Beruf“, betont Cornelia Diehl, Direktorin des Leininger-Gymnasiums (LG) in Grünstadt. Es sei ein Privileg, mit jungen Leuten zusammen zu sein, Wissen zu vermitteln und dabei viel Zwischenmenschliches zu erleben. Dennoch hat sie sich dafür entschieden, vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. „Ich freue mich darauf, mein Leben zu gestalten, nicht mehr fremdbestimmt zu sein und keine Mangelverwaltung mehr zu betreiben“, sagt die 60-Jährige, die das LG aus allen Perspektiven kennt: als Schülerin (sie kam 1974 ans LG), als Lehrerin (seit 2004), als Mutter (ihre Tochter hat hier 2015 Abitur gemacht) und als Leiterin (seit 2013). Obwohl sie dadurch tiefer als andere verbunden ist mit der traditionsreichen Schule, mache sie der Abschied nicht traurig.

Diehl sagt: „Ich will mit zwei lachenden Augen gehen“ und verweist auf die Herausforderungen, die anstehen. Der Lehrermangel, der sich bislang vor allem in den Grundschulen abgezeichnet habe, sei inzwischen bei den Gymnasien angekommen. Die vergangenen Monate seien daher sehr anstrengend gewesen. Diehl musste vieles umorganisieren, denn das LG verliert fünf Referendare, bekommt aber nur zwei neue hinzu. Der Grund: Es gebe extrem wenige Lehramtsanwärter im Studienseminar Kaiserslautern. Wenn einer abspringe, stünden keine Nachrücker parat. Konkret fehlen im nächsten Halbjahr 24 Lehrerwochenstunden, das entspricht einer vollen Planstelle.

Corona hat Spuren hinterlassen

Voraussichtlich ab Sommer stehe am LG zudem eine schon sehr lange geplante, umfangreiche Brandschutzsanierung an. „Die Arbeiten werden massive Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben“, ist Diehl überzeugt. Und dann waren da noch knapp drei Jahre Corona: „Die haben Spuren hinterlassen. Es wurde alles gestrichen, was Schule ausmacht: Begegnung, Interaktion, Projekte, außerschulische Aktivitäten.“ Die Theater-AG müsse wiederbelebt, der Schwerpunkt Musik neu aufgebaut werden. Klassen- und Kursfahrten seien eventuell anders zu organisieren. „Auch kommen Fragen auf wie die, ob Skifreizeiten noch zeitgemäß sind“, so die Oberstudiendirektorin. Zudem seien viele Bildungsdefizite zu beheben. Mit Grausen denkt Diehl an die Pandemie zurück: „Mitunter war ich über Wochen mit einigen Kollegen aus dem Leitungsteam, den Hausmeistern und Sekretärinnen ganz allein in dem riesigen Schulhaus.“

Aber auch die Post-Corona-Zeit sei kein Zuckerschlecken: „Teilweise haben wir mehr als 100 Krankmeldungen bei den Schülern und – einschließlich Elternzeiten und Fluktuation – 20 Ausfälle bei den Kollegen.“ Das heißt: Mitunter fehlen rund zehn Prozent der Schüler und 25 Prozent der Lehrkräfte.

Nachfolger kommt am 1. Februar

Ob sie das geahnt hat? Jedenfalls hat Diehl sich für das Altersteilzeitmodell entschieden, bevor das Virus kam. Zum Glück entsteht diesmal nicht – wie so oft – ein Vakuum in der Führungsspitze. Schon am 1. Februar wird Kerstin Hanisch, die bisherige Erste Stellvertreterin am Heinrich-Böll-Gymnasium in Ludwigshafen, in ihr Amt als Direktorin des LG eingeführt. Diese umgehende Nachbesetzung ist nach Diehls Überzeugung dem Referenten bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Florian Zickwolf, zu verdanken sowie einem ungewöhnlich stabilen Bewerberfeld. Als sie die Leitung des Grünstadter Gymnasiums übernahm, habe sie sich vorgenommen, ein Wohlfühlklima und Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Lehrkräfte motiviert, so Diehl. Unter ihrer Ägide ist das LG eingestiegen in die Lehrerausbildung (vorher wurden dort keine Referendare beschäftigt). Außerdem wurde das offene Ganztagsangebot eingeführt. „Die flexible Nachmittagsbetreuung ist eine Erfolgsgeschichte“, bilanziert Diehl, die zudem den bilingualen Unterricht in Deutsch und Englisch für die Fächer Geschichte, Erd- und Sozialkunde sowie die Berufsmesse auch für die Oberstufe einführte.

Schließlich ist gelungen, was Diehl eine „Herzensangelegenheit“ nennt: Das vor rund 20 Jahren vom Landkreis geschlossene Lehrschwimmbecken wurde einer neuen Nutzung zugeführt. „Unsere zwei Fitnessräume, die sich momentan in Klassensälen befinden, werden dort eingerichtet.“ Die Arbeiten dazu laufen. Mit Sanierungen und Modernisierungen hat Diehl viel zu tun gehabt. „Es sind alte Gebäude hier“, sagt sie und erzählt schmunzelnd: „An meinem ersten Arbeitstag als Schulleiterin kam die Decke im Lehrerzimmer herunter und jetzt bei der Zeugniskonferenz tropfte es von oben.“

VERABSCHIEDUNG

Die offizielle Verabschiedung Diehls findet am Dienstag, 31. Januar, um 11 Uhr in der Aula, statt.