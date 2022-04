Nach zwei Jahren Zwangspause darf endlich wieder gefeiert werden: Mitte Mai finden gleichzeitig die Leisböhler Weintage und die Maikerwe im Haßlocher Ortskern statt. Was sich gegenüber der Vor-Corona-Zeit an den beiden Festen geändert hat – und was nicht.

„Zwei Jahre in Folge mussten beide Feste vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun geht es wieder los, und die Vorfreude bei Schaustellern, Beschickern und Vereinen ist groß“, sagt Bürgermeister Tobias Meyer (CDU). Die Leisböhler Weintage und die Maikerwe werden wieder im „Doppelpack“ gefeiert. Am Freitag, 13. Mai, fällt der Startschuss für das Festwochenende. Während die Weintage bis zum Sonntag, 15. Mai, gehen, endet die Maikerwe erst am Montag, 16. Mai. Beide Feste bleiben auf den bisherigen Standorten: die Leisböhler Weintage auf dem Jahnplatz, die Kerwe im Bereich des Wendehammers in der Leo-Loeb-Straße.

Seit 2008 feiert Haßloch mit seinem Weinfest die Rückkehr zur jahrhundertelangen Weinbautradition der Gemeinde. Auf der vor 15 Jahren anerkannten Einzellage „Leisböhl“ bauen vier Weingüter auf 23,5 Hektar Rebfläche fünf Rebsorten an, darunter die traditionelle rote Sorte Gänsfüßer. Seit 2017 werden die Weintage und die Maikerwe zusammen gefeiert.

2020 und 2021 waren beide Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen abgesagt worden. Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung zunächst eine Alternative in Form eines Weintreffs auf dem Rathausplatz erwogen, bei dem der Zugang nur mit Sitzplatzreservierung und tagesaktuellem negativen Schnelltest möglich sein sollte. Aber als Ende April zu erkennen war, dass eine „konstante Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100“ nicht erreicht würde, wurde die angedachte Alternative abgesagt.

Kein Feuerwerk mehr

In diesem Jahr können die Weintage und die Maikerwe weitgehend wieder in der Form ablaufen, die man bis zur Pandemie gewohnt war. Es gebe einige Änderungen gegenüber dem Festwochenende 2019, als beide Veranstaltungen zuletzt stattfanden. Zwei Fahrgeschäfte – „Shock“ und ein Laufgeschäft – fallen weg, wobei die Schausteller bereits damals angekündigt hatten, nicht mehr auf die Maikerwe zurückkehren zu wollen.

Zudem wird am Eröffnungsabend kein Feuerwerk mehr gezündet. Darauf haben sich nach Angaben von Pressesprecher Marcel Roßmann die Vereine und Beschicker in Abstimmung mit der Verwaltung verständigt. Ein Feuerwerk sei nicht mehr zeitgemäß. Die Kosten in vierstelliger Höhe, die alle Vereine und Beschicker in der Vergangenheit anteilig getragen haben, könne man sich sparen. Damit folgt man der Entscheidung der Weihnachtsmarktbeschicker, die bereits 2019 erstmals auf ein Feuerwerk verzichtet hatten.

Weintage nicht bis Montag verlängert

Im Jahr vor der Corona-Pause hatten die Kerwebeschicker zusammen mit der Verwaltung Überlegungen angestellt, wie man die Kerwe ins Weinfest integrieren könne. Hintergrund war die relativ geringe Resonanz der Maikerwe. Voraussetzung wären aber identische Auf-, Abbau- und Öffnungszeiten beider Feste gewesen. Laut Roßmann wünschen sich die Kerwebeschicker den Montag als zusätzlichen Familientag. Eine Ausdehnung des Weinfests auf Montag sei allerdings nicht möglich, da der Weinfestausschank von Vereinen im Ehrenamt gestemmt werde. Die ehrenamtlichen Helfer seien in der Regel berufstätig und könnten daher keinen weiteren Werktag „opfern“. Würden die Weinfeststände allerdings früher abgebaut als die Kerwestände, würde bei zwei ineinander verbundenen Festen am Kerwemontag lediglich ein Flickenteppich bleiben, so Roßmann.

Daher sei die Überlegung verworfen worden, beide Feste zu mischen. Sowohl die Weintage als auch die Maikerwe finden also in ihrer bisherigen Form statt. Ob sich aus den Weintagen und der Maikerwe dieses Jahres Optimierungsbedarf für 2023 ergebe, werde sich bei der Nachbesprechung zeigen: Da werde mit allen Beteiligten erörtert, an welchen Stellschrauben gedreht werden kann.

An vier Tagen Programm im Ortskern

Bei den Weintagen auf dem Jahnplatz werden die Weine der Edition Leisböhl sowie Sekt und Seccos der vier Leisböhl-Weingüter präsentiert und ausgeschenkt: Weinland Meckenheim, Weinland Königsbach, Wein- und Sektgut Braun sowie Weingut Grundhof. Den Ausschank übernehmen der Motorclub, der 1. FC 08 sowie der FV 1921, der auch Spießbraten im Angebot hat. Für weitere Speisen sorgen unter anderem die Donaudeutschen sowie Stände im Kerwebereich.

Am Freitag, 13. Mai, öffnen die Weintage und die Kerwestände um 17 Uhr, der offizielle Startschuss mit den Beigeordneten Thomas Götz und Claus Wolfer ist um 18.30 Uhr auf der Bühne am Jahnplatz. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit der Weinfest-erprobten Partyrockband „Hossa“.

Am Samstag, 14. Mai, starten beide Feste bereits um 14 Uhr. Um 19.30 Uhr begrüßt Bürgermeister Meyer zusammen mit Hoheiten aus Haßloch und der Region die Gäste und überlässt das Mikro ab 20 Uhr der Band „Die anonyme Giddarischde“. Am Freitag und Samstag endet der Ausschank um Mitternacht.

Am Sonntag, 15. Mai, öffnen alle Stände um 11 Uhr. Ab 11.30 Uhr sorgt der Musikverein Haßloch für die musikalische Unterhaltung, ab 14.30 Uhr „Good Times“ mit Oldies. Ab 18 Uhr klingt das Fest langsam aus, ehe um 20 Uhr die Stände schließen.

Die Kerwe-Beschicker locken am Montag, 16. Mai, zwischen 15 und 18 Uhr mit vergünstigten Angeboten für Familien. Um 16 Uhr steht Märchentheater auf dem Programm, um 18 Uhr die „Anna- und Elsa-Show“, bevor gegen 19.30 Uhr die Kerwe endet.

Wegen der Feste wird der Wendehammer in der Leo-Loeb-Straße vom 11. Mai, 7 Uhr, bis 17. Mai gesperrt, der Jahnplatz vom 12. Mai, 7 Uhr, bis 16. Mai. Autofahrer werden gebeten, auf dem Rathausplatz oder dem Pfalzplatz zu parken.