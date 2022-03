Endlich wieder proben und auftreten, wenn die Corona-Bedingungen es erlauben, neue Sänger gewinnen und einen neuen Chorleiter finden: Das haben sich die Leisböhler Seemöven für dieses Jahr vorgenommen.

Vorsitzender Friedrich Müller gab bei der Mitgliederversammlung einen Rückblick auf die letzten zwei Jahre. Ende 2019 hatte der Chor noch sechs Auftritte und eine Weihnachtsfeier, dann kamen Absagen auf Absagen: Alle Veranstaltungen wurden wegen der Pandemie gestrichen. Singen in geschlossenen Räumen war hochgefährlich, was bedeutete: keine Auftritte, keine Proben. Chorproben über Zoom waren kein wirklicher Ersatz. Im Sommer dann Proben mit Abstand im Freien auf der Tribüne der Rennbahn mit Genehmigung des Rennvereins und einem Hygienekonzept. Im Herbst 2020 folgte der Umzug in den Saal Löwer. Aber nach dem dritten Termin stiegen die Corona-Zahlen so stark an, dass die Proben abgebrochen werden mussten.

Motivationsschub für die Seemöven war der „Wellerman“: Im Januar 2021 eroberte ein schottischer Postbote mit dem Shanty „Wellerman“ die internationalen Charts. Eine Gruppe des Chors stieg wieder in die Zoom-Proben ein: „Banks of the Ohio“, und „Let the people sing“ stehen heute auf Youtube. Im Sommer ging es wieder zum Proben auf die Tribüne der Rennbahn, im Herbst in den Saal Löwer, bis steigende Corona-Zahlen wieder alles abwürgten

Ein kleines Sommerfest auf dem Grillplatz, eine Spendenaktion für Flutopfer im Ahrtal, Mitsingen bei „Deutschland singt“ auf dem Haßlocher Marktplatz und ein Weihnachtsessen –ohne Gesang – waren kleine Höhepunkte. Nun sehen die Seemöven wieder optimistischer in die Zukunft.

Der neue Vorstand

Vorsitzender: Friedrich Müller, 2. Vorsitzender: Bernhard Alt, Kassenwart: Gerhard Jochum, Schriftführer: Walter Metzler, Pressewart: Friedrich Müller, Notenwart: Bruno Müller, Chorleiter: Erhard Günther, Beisitzer: Hajo Cörper, Gerhard Heitz, Christian Mayer, Axel Stuhlfauth.