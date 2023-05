Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bekommen die Grundschulkinder durch Homeschooling genügend Wissen vermittelt? In den politischen Gremien der Verbandsgemeinde Freinsheim gibt es hier Bedenken. Außerdem herrschen in Sachen Präsenzunterricht große Unterschiede an den Schulen der Verbandsgemeinde.

Dies wurde in der gemeinsamen Sitzung des Schulträgerausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstag deutlich. In der Grundschule Kallstadt haben inzwischen wieder alle Kinder