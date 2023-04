Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die begeisterte Resonanz über die erfreulichen Ergebnisse der an der privaten Töchterschule in Dürkheim erzielten Lerninhalte beschränkte sich nicht auf die Besucher der Weihnachtsausstellung des Jahres 1861, sondern war auch in der Redaktion der Pfälzer Zeitung in Speyer noch spürbar, wo ihr das Blatt einige seiner knapp bemessenen Zeilen widmete.

Da war zu lesen: „Wie alljährlich, so hatte auch in diesem Jahre die Weihnachtsausstellung in der Töchteranstalt von Fräulein Mock in Bad Dürkheim sich des zahlreichen