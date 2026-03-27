Aufgrund der Osterfeiertage verschieben sich die Termine der Abfallsammlung im Landkreis. Wegen Karfreitag wird „vorgefahren“, wegen Ostermontag „nachgefahren“. Das hat der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) mitgeteilt. Los geht die Terminverschiebung für alle, deren Müll eigentlich am Montag, 30. März, abgeholt werden würde. Sie müssen die Tonnen schon am Samstag, 28. März, an den Straßenrand stellen. Die Tonnen von Dienstag, 31. März, bis Freitag, 3. April, werden alle jeweils einen Tag vorher geleert. An Karfreitag und Ostermontag wird nicht geleert. Deshalb verschieben sich alle Termine von Montag bis Freitag, 6. bis 10. April, laut AWB einen Tag nach hinten.