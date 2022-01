„Wir haben den Menschen ihre Wünsche erfüllt und viel Freude zu Weihnachten gebracht“, blickt Anna Krämer von den Haßlocher Lebensmittelrettern zurück auf die Wunschzettelaktionen. Fast alle Wünsche seien dabei erfüllt worden.

Bereits vor Weihnachten war Krämer mit den gesammelten Geschenken für Kindertagesstätten aus dem Ahrtal in die von der Flut heimgesuchten Gemeinden Ahrbrück und Mayschoß gefahren. „Es war schon beklemmend, das alles zu sehen“, erinnert sie sich. „Die Kinder in den Kindertagesstätten haben sich besonders gefreut. Schließlich haben sie auch Sachen erhalten, die sie sich gewünscht hatten“, erzählt Krämer. Zu den anfänglich 101 Wünschen seien noch einige hinzugekommen, sodass schließlich 114 kleine Pakete den Weg in den Norden von Rheinland-Pfalz antraten. „Wir mussten viele weitere Angebote ablehnen, Sachen in das Gebiet mitzunehmen. Die Leute haben das Problem, dass sie nicht in ihre Häuser zurückkehren können“, schildert sie die aktuelle Lage. Viele wüssten nicht wohin mit den gut gemeinten Spenden.

„Zu der Kürbisaktion für die Familie Müller in Dernau hatten wir auch persönlich die große Geldspende von 1080 Euro am Dienstag vor Weihnachten übergeben“, sagt Krämer.

Glückliche Abnehmer für CD-Spieler

Auch die nächste Wunschaktion sorgte für erfreute Gesichter. „Wir konnten ganz viele Senioren in den Einrichtungen Rebental und Theodor-Friedrich-Haus in Haßloch beschenken“, erklärt Krämer. Zwar hätten sich viele Spender gewundert, dass sich Senioren aus den beiden Häusern teils einfache Dinge gewünscht hätten, „aber viele von ihnen erhalten eine Grundversorgung und freuen sich über besondere Sachen“. Auch die gebrauchten CD-Spieler samt Tonträgern hätten glückliche Abnehmer gefunden.

Die dritte Aktion in Zusammenarbeit mit dem Raiffeisenmarkt Haßloch in der Schillerstraße zugunsten des Vogelparks, der Ponyfarm und des Tierheims war laut Krämer ebenfalls ein großer Erfolg. „Im Raiffeisen Markt in sind fast alle Tierwünsche erfüllt worden. Insgesamt war es ein Warenwert für 888,68 Euro“, bilanziert sie. Alle drei Institutionen hätten bereits den großen Teil der Geschenke abgeholt, am Donnerstag steht noch ein kurzer Übergabetermin im Vogelpark an.