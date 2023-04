Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast 150 Nikolaussäcke aus Jute hat Cosmina Cvoro, Wirtin des Bistros „C 1“ in der Hauptstraße in Lambrecht, mit Süßigkeiten und Spielsachen gefüllt. Am Sonntag kam der Nikolaus in das Freigelände des Bistros, und jedes Kind bekam einen gefüllten Jutesack vom Nikolaus.

Sie habe sich gedacht, „wenn schon kein Weihnachtsmarkt ist, soll wenigstens der Nikolaus zu den Kindern kommen“, sagt die engagierte Wirtin. Jutesäcke, Spielsachen