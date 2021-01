Die 1,5 Kilometer lange Laufstrecke im Haßlocher Wald bleibt auch im Januar weiterhin täglich bis 21.30 Uhr beleuchtet. Normalerweise werden im Herbst und Winter nur an drei Abenden pro Woche die Lampen eingeschaltet. Nachdem Fitnessstudios geschlossen sind und der Amateursportbetrieb weitgehend eingestellt ist, hatte die Verwaltung bereits Ende Oktober entschieden, die Laufstrecke vorerst an jedem Abend zu beleuchten. Das wird jetzt fortgesetzt. „Durch die tägliche Beleuchtung der Laufstrecke schaffen wir eine zusätzliche Möglichkeit, sich auch abends im Wald sportlich bewegen zu können“, begründen Bürgermeister Tobias Meyer und Umweltdezernent Joachim Blöhs die Entscheidung. Die beleuchtete Laufstrecke beginnt in Höhe des VfB-Geländes am August-Schön-Weg, führt vorbei am Schäferhundeverein in Richtung Sägmühle, knickt ab nach Süden zum Spielweg und führt zurück zum August-Schön-Weg.