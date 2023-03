Sven Stiegler wird sich im nächsten Jahr doch nicht zur Wahl zum ersten Vorsitzenden stellen. Das gab der zweite Vorsitzende des Laufclubs Bad Dürkheim auf der Mitgliederversammlung bekannt.

Bisher war der Plan, dass Stiegler 2024 Wolfgang Schantz an der Vereinsspitze ablöst. Nun sucht der Laufclub „frisches Blut“ für den Vorstand, um die Nachfolge in der Vereinsführung zu regeln. Wegen neuer beruflicher Herausforderungen könne er die Zeit, die zur ehrenamtlichen Vereinsführung nötig wäre, nicht aufbringen, sagte Stiegler. Man brauche keine grauen Haare für den Job, appellierte der Vorstand an die jüngeren Vereinsmitglieder, Verantwortung zu übernehmen und im nächsten Jahr für den Vize-Posten zu kandidieren – mit der Perspektive auf den späteren Vorsitz. Wolfgang Schantz, der den Laufclub seit 2006 führt, hatte schon im vorigen Jahr bei seiner Wiederwahl den Wunsch geäußert, die Verantwortung bald abzugeben.

Aufgrund der Pandemie hat es laut Schantz keinen Mitgliederschwund gegeben. Die Fluktuation sei zwar hoch gewesen, aber die Eintritte hätten die Austritte leicht überwogen. Aktuell seien es 252 Mitglieder.

Das Sportangebot reicht von Lauftreffs und Lauftraining über Yoga, Gymnastik und Nordic Walking bis hin zu Rad- und Wandertouren. Im Wettkampfsport habe es 2022 nur wenige Höhepunkte gegeben, und es seien deutlich weniger Wettkämpfer als früher angetreten, sagte Sportwartin Jennyfer Wiegand. Ausnahmen waren der Weinstraßenmarathon, der Bad Dürkheimer Berglauf und der Crosslauf in Grünstadt, wo es vordere Platzierungen und Titel gab. Bei der Sportlerehrung der Stadt Bad Dürkheim wurde Sonja Deiß für ihre Erfolge bei den Senioren-Europameisterschaften 2020 ausgezeichnet.

Berglauf: Orga-Team braucht Unterstützung

Die Beteiligung an Wettkämpfen nehme inzwischen wieder zu, merkte Michael Röper an, der die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Für den Bad Dürkheimer Berglauf, den der LC im Oktober zum 26. Mal veranstaltet, werden dieses Jahr neue Helfer benötigt, weil ältere ausgeschieden sind. Die Unterstützung bei der Organisation müsse künftig Vorrang haben gegenüber der Teilnahme am Lauf, betonte Röper.

Der Laufclub unterstützt seit Jahren einige Flüchtlinge und Asylbewerber. Sie wurden als Mitglieder aufgenommen und von der Beitragspflicht befreit. Diese Entscheidung des Vorstandes haben die Mitglieder nun bestätigt. Im Laufgebiet an der Weilach wird am 28. März mit dem ersten Lauftreff im Wald die Saison eröffnet.

Der Vorstand

Vorsitzender Wolfgang Schantz; Zweiter Vorsitzender Sven Stiegler; Jugendwart Gholam Allboje; Kassenwart Gerd Debus; Öffentlichkeitsarbeit Michael Röper; Schriftführerin Leonore Nitsche; Sportwart Jennyfer Wiegand.