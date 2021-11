Nach einer Streiterei auf dem Rastplatz an der A65 bei Edenkoben landet ein 60-Jähriger mit Schnittverletzungen im Krankenhaus. Der Kontrahent, ein 48-Jähriger, muss sich vor dem Landgericht verantworten. Aber der Angeklagte hat sich noch nicht zur Tat geäußert.

Auf dem Rastplatz an der A65 bei Edenkoben kam es zu einer Streiterei zwischen zwei Lastwagenfahrern. In deren Verlauf ging der eine mit dem Messer auf seinen Kontrahenten los. Mit Verletzungen an Hals, Bauch, Brust und Arm ging einer der beiden Streithähne zu Boden, bevor es Kollegen der beiden gelang, sie zu trennen und Polizei und Rettungsdienste zu alarmieren. Das Geschehen hat sich am Samstag nach Pfingsten abgespielt. Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung muss sich der 48-jähriger Angreifer nun vor dem Landgericht Landau verantworten.

Zum Glück wurde das Opfer nur leicht verletzt. Seine Wunden waren eher oberflächlich und wurden auf Anraten der Notärztin im Krankenhaus mit Pflastern und leichten Verbänden versorgt.

Der aus Polen stammende Mann ist inzwischen wieder auf Europas Straßen unterwegs. Dem Gericht war es nicht gelungen, ihn ausfindig zu machen und als Zeugen zur Gerichtsverhandlung zu laden.

Somit ist die Kammer auf die Aussagen des Angeklagten angewiesen, der jedoch zu der ihm zur Last gelegten Tat noch schweigt. Nur zu seiner Person machte er auf Anraten seines Verteidigers Angaben. Er stammt aus der Ukraine, wo er heute noch lebt. Aufgewachsen in durchaus geordneten Verhältnissen, verdiente sein Geld später als Lackierer. Als seine Firma coronabedingt in Schwierigkeiten geriet, suchte er sich einen anderen Job. Er wurde fündig bei einer kleineren Spedition in Polen, für die er als Fahrer seit dem vergangenen Herbst überwiegend Ziele in Westeuropa ansteuerte.

Er sei nie ernsthaft krank gewesen, habe keinerlei Kontakt zu Drogen gehabt und würde Alkohol nur in Maßen konsumieren, berichtete der Angeklagte, dem zur Tatzeit allerdings ein Blutalkoholgehalt von errechneten zwei Promille Minimum nachgewiesen werden konnte. Das hatte die Rechtsmedizin in Mainz herausgefunden, so die als Zeugin geladene Sachverständige. Sie betonte vor Gericht ganz deutlich, dass das Institut mit den von der Polizei vorgelegten Fotos der Verletzungen des Opfers nicht so viel anfangen konnte.

Die Aufnahmen seien nicht präzise genug gewesen. Stichtiefe und -länge könne man nur erahnen. Doch sie würden im Großen und Ganzen zu dem Sachverhalt passen, den der Angeklagte bei der Polizei angegeben habe. Die Verletzungen seien zwar faktisch nicht lebensbedrohlich gewesen, aber wenn sie nur wenig tiefer gegangen wären, hätten sie sehr leicht den Tod des 60-Jährigen bedeuten können.

Diese Ansicht vertrat auch die als Zeugin geladene Notärztin, die mit ihrem Team vor Ort war. Sie hatte angeordnet, den verletzten Mann ins Krankenhaus zu bringen, damit er dort gründlicher untersucht werden konnte. Sowohl bei dem Angeklagten als auch einem weiteren Lastwagenfahrer, der zu helfen versucht hatte, konnte sie nur leichte, oberflächliche Verletzungen feststellen.

Die Tatwaffe, bei der es sich um ein Springmesser mit einer etwa elf Zentimeter langen und zwei Zentimeter breiten Klinge handelt, war noch am Tatort sichergestellt worden.