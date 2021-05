Was fällt uns spontan ein, wenn wir an die vergangenen sechs Wochen denken? Corona. Und sonst so? Eigentlich nichts. Schließlich ist die Pandemie, die unser Leben auf den Kopf gestellt hat, auch noch längst nicht ausgestanden.

Und doch dreht die Welt sich weiter, mit all ihren bisherigen Problemen. Zum Beispiel dem Klimawandel. Es war ja schön, als es warm wurde, und die Frühlingssonne die Landschaft zum Blühen brachte. Inzwischen aber scheint sie seit fast sechs Wochen quasi ununterbrochen. Regen hat es so gut wie überhaupt nicht gegeben. Dabei brauchen die Pflanzen ihn gerade jetzt dringend. Vor allem der Wald leidet immer mehr, schließlich liegen zwei Dürrejahren hinter uns. Dabei steigt die Waldbrandgefahr. Und besonders groß ist sie natürlich dort, wo viele Menschen unterwegs sind. Wie am Haardtrand.

Ein bisschen Rückbesinnung

Am heutigen Samstag übrigens ist der „internationale Tag des Baums“. In normalen Zeiten gibt es da Feierstunden, und es werden Bäume gepflanzt. Nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald allein in Deutschland im Schnitt 70.000. Symbolische Pflanzungen wird es in diesem Jahr natürlich nicht geben. Dennoch: ein bisschen Rückbesinnung auf die Nachhaltigkeit ist auch in Zeiten von Corona möglich. Denn auch wenn die Folgen der virusbedingten Einschränkungen vorübergehend zu einem Rückgang der CO 2 -Ausstoßes führen, längerfristig könnte es sein, dass die Krise dem Klima schadet. Denn der Umbau der Wirtschaft kostet Geld, und das wird gerade für die Corona-Folgen gebraucht. Ein Teufelskreis also.

Halten wir es deshalb mit Luther: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“ Kathrin Keller