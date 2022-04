Die künftige Weinprinzessin kommt aus dem Weingut Pfleger-Karr. Das verriet Bürgermeister Joachim Udo Schleweiß (CDU). Lara Karr soll bei der offiziellen Eröffnung des Weisenheimer Jubiläums 1250+1 beim Partnerschafts-, Wein- und Heimatfest zur Weinprinzessin Lara I. werden.

Die Krönung ist Teil der Eröffnungsfeier des Festes am Vormittag von Christi Himmelfahrt. Die 21-Jährige erzählt, dass es für sie schon als kleines Mädchen ganz selbstverständlich gewesen sei, im elterlichen Weingut überall dabei zu sein. Mit 16 Jahren habe sie mit „dem Papa“ den ersten eigenen Wein kreiert, derzeit sei der dritte in Arbeit – ein gelber Muskateller. „Das wird mein Prinzessinnenwein“, sagt die angehende Weinhoheit. „Es gab nie die Frage, was ich beruflich machen werde, es war immer klar, dass ich in den Betrieb gehe“, erzählt die 21-Jährige. Derzeit studiert sie am Neustadter Weincampus Weinbau und Marketing.

Verliebt in Chardonnay

Winzerin zu werden, das war für Lara Karr schon immer klares Ziel, Weinprinzessin stand dagegen nicht auf ihrer Wunschliste. Das habe sich erst durch ihr Engagement bei den Weisenheimer Kerweborschen ergeben. Seit sie 16 Jahre alt ist, ist sie dabei und habe so im Lauf der Zeit zahlreiche Weinprinzessinnen aus der Region kennengelernt. „Ich finde es schön, dass die so eine Clique sind“, erzählt die 21-Jährige. Deshalb habe sie sofort ja gesagt, als die derzeitige Weisenheimer Weinprinzessin Kimberly sie fragte, ob sie Lust habe, ihre Nachfolgerin zu werden.

Sie freue sich auf die Weinprinzessinnen-Clique und auf die Feste und anderen Veranstaltungen. Und sie freue sich darauf, Weisenheim und die Weisenheimer Winzer zu repräsentieren. Die Lieblingsweine von Lara Karr sind zwei ihrer Eigenproduktionen: Karr’s Headline und der gelbe Muskateller. „Und ich bin total in Chardonnay verliebt“, erzählt die 21-Jährige.