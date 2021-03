Wolfgang Immel war nicht nur der Gründer des Film- und Fototechnik-Museums in Deidesheim, er war seine Seele. Kurz vor seinem 89. Geburtstag am 9. April ist der passionierte Sammler nach kurzer Krankheit verstorben.

Mit ihm gehe unglaublich viel Fachwissen verloren, sagt Klaus Herrmann, designierter Nachfolger im Trägerverein des Museums. Wie Immel es schaffte, Ausstellungsstücke an Land zu ziehen, sei nahezu genial gewesen. Der Sammler, der in Dietz an der Lahn geboren wurde, lebte in Ludwigshafen, er war als promovierter Chemiker durch die BASF in die Pfalz gekommen.

Dass das Museum in Deidesheim entstand, gehe auf einen Zufall zurück, sagt Herrmann: Der damalige Bürgermeister der Stadt Deidesheim, Stefan Gillich, erfuhr, dass Immel und der ebenfalls aus Ludwigshafen stammende Udo Zink Räume für ihre schon in den 80er-Jahren beachtliche Sammlungen Räume suchten. Das kam Gillich entgegen, der überzeugt war, dass das Museum für die Stadt eine Attraktion darstellen würde.

Museum 1990 gegründet

So entstand in damals stark vernachlässigten Räumen der Deidesheimer Bürgerhospitalstiftung das Film- und Fototechnik-Museum, das 1990 eröffnet wurde und inzwischen 3F - Deutsches Museum für Foto-, Film- und Fernsehtechnik heißt. Über 5000 Exponate zeigen mittlerweile die Entwicklung von Fotografie, Film und Fernsehen auf. Die Sammlung gilt als eine der europaweit umfangreichsten ihrer Art.

„Wolfgang Immel ließ sich nicht abwimmeln, er war beharrlich und sehr gut vernetzt“, sagt Herrmann. So sei es beispielsweise gelungen, dass der Nachlass der Firma Kodak aus Stuttgart nach Deidesheim kam.

Bundesverdienstkreuz am Bande

2014 ist Immel vom damaligen Kulturstaatssekretär Walter Schumacher das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen worden. „Mit Ihrem überragenden persönlichen Engagement ist aus einer privaten Sammlung das international anerkannte Museum geworden“, würdigte Schumacher seinerzeit den Sammler.

Wolfgang Immel war von 1990 bis 2015 Leiter des Film- und Fototechnik-Museums und wechselte dann ins Amt des Vorsitzenden des Trägervereins. Diese Funktion hatte er bis zu seinem Tod inne.