Die Langgasse zwischen Parkstraße und Krämergasse kann ausgebaut werden. Der 360 Meter lange Abschnitt ist das letzte Projekt des Straßenausbauprogramms 2016 bis 2020. Einige Änderungen waren wegen Bedenken der Feuerwehr notwendig.

Die Feuerwehr hatte die Verengung der Fahrbahn auf Breiten zwischen vier und fünf Metern kritisch gesehen. Im Begegnungsverkehr mit Großfahrzeugen könne es bei Einsätzen zu gefährlichen Situationen kommen. Bereits in der Januarsitzung des Bauausschusses hatte der Erste Beigeordnete Carsten Borck darauf hingewiesen, dass wegen der dichten Bebauung dort keine optimale Lösung möglich sei. Die Anzahl der Stellplätze wurde von 15 auf 13 reduziert.

Auf Antrag der CDU wurde die Planung überarbeitet, um die Einwände der Feuerwehr stärker zu berücksichtigen. In der jüngsten Sitzung stimmte der Ausschuss der neuen Planung zu. Zwischen Parkstraße und Taubengasse waren keine Änderungen notwendig. Zwischen Taubengasse und Krämergasse wurde eine Kompromisslösung geplant, bei der die Belange der Feuerwehr, der Anlieger sowie verkehrstechnische Belange einbezogen wurden. An einigen Stellen wird die Fahrbahn breiter, was zu vereinzelten Engstellen auf den Gehwegen führt. Die von der Feuerwehr geforderte durchgängige Fahrbahnbreite von fünf Metern wird allerdings nicht erreicht. Laut Verwaltung hätten dann alle öffentlichen Stellplätze und Baumstandorte entfallen müssen.

Als 2015 das Straßenausbauprogramm 2016 bis 2020 beschlossen wurde, lagen die veranschlagten Kosten bei 475.000 Euro. Wegen der stark gestiegenen Bau- und Entsorgungspreise rechnete die Verwaltung im August 2022 mit einer Erhöhung der Kosten um 50 bis 60 Prozent.