Regionale Lebensmittel haben in der Corona-Zeit an Bedeutung gewonnen. „Sie brauchen mehr Wertschätzung“, forderte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), die am Freitag den Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger auf seiner Sommertour begleitete.

Es war fast ein Heimspiel für die Landwirtschaftsministerin. Julia Klöckner kommt zwar von einem Weingut an der Nahe, doch sie kennt Sabine Mosbacher-Düringer vom gleichnamigen Weingut in Forst schon lange. Die beiden Frauen haben sich in der „Vinissima“, einem Berufsnetzwerk für Frauen in der Weinbranche, kennengelernt. Am Freitag war Klöckner zusammen mit dem Bad Dürkheimer Bundestagsabgeordneten Johannes Steiniger zu Gast im Weingut Mosbacher. Ihr Thema: „Regionale Lebensmittel sind mehr wert: Warum Essen nicht nur Leib und Seele zusammenhält, sondern auch mehr Wertschätzung braucht.“

Vom Garten des Weinguts aus, wo sich rund 60 Gäste versammelt hatten, geht der Blick direkt auf die Toplagen Forsts. Doch Julia Klöckner geht es an diesem Nachmittag weniger um den Wein. Es geht um die ganze Bandbreite der regionalen Agrarerzeugnisse und darum, „Konsumenten und Produzenten wieder zusammenbringen“. Umfragen zeigten, dass die Bedeutung, die regionale Produkte für die Konsumenten haben, in der Corona-Zeit „massiv gestiegen“ sei. „Doch das funktioniert nur gemeinsam mit den Landwirten“, betont die Ministerin.

Kindern realistisches Bild vermitteln

Immer weniger Konsumenten hätten heute noch einen Bezug zu der Landwirtschaft. „Viele würden gerne Schnitzel essen von Tieren, die nie geschlachtet worden sind“, brachte Klöckner es auf den Punkt. Die Verbraucher wollten Produkte wie aus dem Bilderbuch, lehnten jedoch den Einsatz von Pflanzenschutzmittel ab. „Das führt zu Konflikten, die schlecht für die Landwirtschaft, aber noch schlechter für die Verbraucher sind.“ Eine regionale Produktion sei nur dann nachhaltig, wenn die Landwirte auf dem Markt bestehen könnten.

Wichtig ist der Ministerin, dass Kinder bereits in der Schule ein realistisches Bild von der Landwirtschaft erhalten. In anderen Bundesländern sei es zum Beispiel durchaus üblich, dass Schüler bei der Vorbereitung des Essens in der Schulmensa „mitschnibbeln“ dürfen. Klöckner sieht aber auch die Landwirte in der Pflicht. „Sie müssen besser kommunizieren“, forderte sie. Es reiche auch nicht aus, immer nur auf die Politik zu verweisen, in der Erwartung, dass diese gute Preise garantiert. Auch in der Weinwirtschaft hätten nur diejenigen Erfolg, die sich weiterentwickelt haben. „Wer heute noch Fasswein macht und sagt, das war schon immer so, der hat verloren.“ Genauso müssten auch die Landwirte sich immer wieder neu aufstellen.

„Stehe auf der Seite der Landwirte“

Dennoch stehe sie auf der Seite der Landwirte. So habe die Bundesregierung mit dem Gesetz gegen unlautere Handelspraktiken die Marktposition von landwirtschaftlichen Betrieben gegenüber den großen Handelsketten gestärkt. Damit sei beispielsweise verboten worden, dass Landwirte für die Listung in Märkten oder die Lagerung zahlen müssen, oder dass nicht verkaufte Erzeugnisse ohne Zahlung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Johannes Steiniger hatte zu Beginn der Veranstaltung auf die Bedeutung der Bundestagswahl hingewiesen. „Wir stehen vor Mega-Herausforderungen“, unterstrich er. China dränge „massiv in den Markt“ und versuche dabei auch, westliche Werte zu verdrängen, die Corona-Krise sei noch nicht überwunden, und der Klimawandel müsse bewältigt werden. Dabei dürfe jedoch nicht auf eine Verbotspolitik gesetzt werden. „Wir müssen die Bürger mitnehmen, Anreize setzen und in neue Technologien investieren.“