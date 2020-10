Die Turnhalle des TV Kallstadt wird bei der Wahl des Landrats am Sonntag, 8. November, Wahllokal sein, teilte Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) in einer Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag mit.

In der Schule, in der die letzten Wahlen waren, könne das vom Landeswahlleiter vorgeschriebene „Hygienekonzept für Wahlräume“ nicht eingehalten werden. Das gelte auch für andere Räume, die in Betracht gezogen worden seien. Die Turnhalle ist allerdings nicht barrierefrei.

Entgegen der ursprünglichen Vermutung müsse kein Schutz für den Sportboden gekauft werden, der etwa 8500 Euro kosten würde, so Jaworek. Kallstadt bekomme von der Verbandsgemeinde Freinsheim den Teppichboden ausgeliehen, der derzeit in einem Teil der Sporthalle der Verbandsgemeinde in Freinsheim liegt.

Jaworek bedankte sich ausdrücklich beim TV Kallstadt, der die Halle derzeit nicht nur für die Wahl, sondern auch für Ratssitzungen und andere Veranstaltungen, wie beispielsweise eine Einwohnerversammlung, zur Verfügung stellt. Ohne dieses Entgegenkommen des Vereins wäre dies alles nicht möglich.

Jaworek bat die Bürger bei der Wahl des Landrats möglichst das Angebot der Briefwahl zu nutzen. Auch weil so den ehrenamtlichen Wahlhelfern die Arbeit erleichtert werde, unter anderem müsste immer dann, wenn ein Wähler sein Kreuzchen gemacht hat, die Wahlkabine desinfiziert werden.