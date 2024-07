Die Stiftung des Landkreises Bad Dürkheim schüttet knapp 22.000 Euro aus. Beträge zwischen 700 und 5000 Euro werden verteilt. Aber wofür genau?

Die Stiftung des Landkreises bezuschusst zum zweiten Mal in diesem Jahr kulturelle oder gemeinnützige soziale Projekte, Umweltschutzmaßnahmen, Jugendarbeit in Vereinen, Jugendfahrten und Bildungsreisen für Jugendliche. So gehen 5000 Euro an die Offene Kreativ-Werkstatt Bad Dürkheim, die damit ihre offene Arbeit unterstützen will. Hier können Besucher in der Werkstatt ohne Anmeldung kreativ sein und müssen nur die Materialkosten tragen.

Mit 4500 Euro wird die Evangelische Jugendzentrale Bad Dürkheim gefördert. Das Geld wird verwendet für das Projekt „Techno-Rave-Church Club“ in der Schlosskirche Bad Dürkheim. Die Jugendzentrale will damit „eine einzigartige Veranstaltung organisieren, bei der die modernen Klänge und Beats der Techno-Musik mit der eindrucksvollen Architektur und Atmosphäre der Schlosskirche kombiniert werden“.

Der Kunstverein Bad Dürkheim erhält 2000 Euro für die Ausstellung „Akte Pfalz“, die im Juni in der Burgkirche zu sehen war. Mit ihr wollte der Kunstverein eine Reihe begründen, die sich zum Ziel setzt, Künstler mit pfälzischem Bezug zu präsentieren und einen neuen, an zeitgenössischen künstlerischen Ergebnissen orientierten Blick auf die Kunstregion Pfalz zu eröffnen.

1500 Euro für Jugendarbeit

Der Karnevalverein FC Bächel Wachenheim erhält für seine Jugendarbeit bis zu 1500 Euro. Gefördert werden soll ein größerer Vereinsausflug mit mehr als 70 Kindern in einen Freizeit- oder Tierpark.

Mit 1500 Euro bezuschusst die Stiftung den Kreisjugendring Bad Dürkheim. Das Geld unterstützt die Reise von drei Betreuern und zehn Jugendlichen zum Internationalen Jugendcamp in Possenhofen im Landkreis Starnberg, dem Partnerlandkreis des Landkreises Bad Dürkheim.

Den gleichen Betrag erhält das „Wine-Street-Art-Festival“ in Gönnheim, das in diesem Jahr , „Kunst im ländlichen Raum und im europäischen Kontext“ präsentierte.

1000 Euro für neue Kinderfeuerwehr

Ebenfalls 1000 Euro gehen an die Kinderfeuerwehr Weisenheim am Sand, die Anfang 2024 gegründet wurde. Zum Auftakt wird Kleidung mit Feuerwehrlogo benötigt, zudem kindgerechtes Lehr- und Bastelmaterial zum Thema Feuerwehr. Dadurch soll Nachwuchs für die Feuerwehr gewonnen werden.

Für die dritte Sommeredition des Kirchheimer Konzertwinters steuert die Stiftung 3000 Euro bei. 1000 Euro gibt es für den Kulturverein Grünstadt, der zum 75. Vereinsjubiläum zwei Familienkonzerte anbieten möchte. Beide Konzerte sind mit sechs Euro ein günstiges Angebot für Familien. Zwei neue Handball-Tore braucht die TSG Haßloch für ihre Handballabteilung, in der 200 Jugendliche trainieren. Dies fördert die Stiftung mit 700 Euro.