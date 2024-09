Eine wichtige Mitgliederversammlung steht am Donnerstag auf dem Programm der Dirmsteiner Landfrauen, bevor im Oktober die neuen Kurse veranstaltet werden.

Die Versammlung mit Vorstandswahl am 26. September, 19 Uhr, in die Küche der Grundschule, Bahnhofstraße 7, sei wichtig, heißt es in einer Mitteilung des Leitungsteams. Hintergrund sei die neue Satzung des Landesverbands, wonach alle Ortsgruppen der Landfrauen selbstständige Vereine werden. Die turnusgemäße Wahlversammlung in Dirmstein sei deshalb auch eine Gründungsversammlung mit Beratung und Verabschiedung einer Satzung für den Verein. Der Entwurf könne auf Wunsch zugesandt werden, so der Vorstand. Im Anschluss ist gemütliches Beisammensein bei einem Imbiss. Teller, Besteck und ein Glas sind wie immer mitzubringen.

Mit Wissenswertem über den Holunder, die Heilpflanze des Jahres 2024, beginnt am 10. Oktober das neue Monatsprogramm der Dirmsteiner Landfrauen. „Wir lernen Inhaltsstoffe, Anwendungsgebiete, Botanik und verschiedene Rezepte kennen“, so die Ankündigung. Im sich anschließenden praktischen Teil wird ein Produkt aus Holunder hergestellt.

Am 17. Oktober dreht sich alles um Butter, und am 22. Oktober wird im Kochkurs für Männer ein Drei-Gänge-Menü mit Lammfleisch zubereitet. „Wok-Kultur erleben“ ist der Titel der folgenden Veranstaltung am 24. Oktober. Alle Kurse beginnen um 19 Uhr. Anmeldung – auch für den Imbiss nach der Mitgliederversammlung – unter Telefon 06238 98024 oder 3198. Am Sonntag, 13. Oktober sind die Landfrauen bei der „Weinrast am Pavillon“ an der Reihe, das heißt, sie übernehmen die Bewirtung am Pavillon nahe dem Schlossplatz.