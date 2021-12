350 Muffins haben die Dürkheimer Landfrauen für das Pflegepersonal des Evangelischen Krankenhauses gebacken. „Wir möchten in dieser schwierigen Zeit, in der die Krankenschwestern und das Personal aus allen Pflege- und Funktionsbereichen alles geben, um Menschen zu helfen, eine kleine Freude bereiten und unsere Wertschätzung zeigen“, teilen die Landfrauen mit. Die von 15 Frauen mit Liebe gebackenen Leckereien wurden am vergangenen Adventssamstag im Krankenhaus von Sabine Hofmann und Evi Ester (Bild) überreicht. Alle Muffins waren einzeln verpackt und weihnachtlich geschmückt. „Wir sagen Danke für das Engagement und den großartigen Einsatz“, so die engagierten Frauen.