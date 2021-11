Die Landfrauen wollen Kindern im von der Flut betroffenen Ahrtal ein wenig Weihnachtsstimmung vermitteln. Deshalb haben sie 85 Tütchen mit selbstgebackenen Plätzchen gefüllt. Die Haßlocher Landfrauen sind einem Aufruf des Landesverbands gefolgt.

Der Edeka-Markt Stiegler hat die Backzutaten im Wert von 100 Euro gespendet, Teammitglied Silvia Kamuf das Mehl. Die Backaktion fand an drei Tagen mit vielen Helferinnen statt. Entstanden sind sieben Plätzchen-Sorten, die in 85 Tütchen à 200 Gramm liebevoll verpackt wurden. Hinzu kommen etwa 25 bis 30 Plätzchenspenden, die Mitglieder zuhause gebacken haben. Die Kreisvorsitzende Rose Reber bringt die Tütchen zur Präsidentin Isabell Steinhauer-Theis. Am 5. Dezember werden alle Plätzchen-Spenden von Mitgliedern des Präsidiums ins Ahrtal gefahren.