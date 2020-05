Sowohl die Sanierung und Erweiterung des Badeparks als auch die Erneuerung des Hallenbodens im TSG-Sportzentrum sollen 2020 vom Land gefördert werden. Warum diese Nachricht des Kreises für die TSG unverhofft kommt.

Am 18. Februar 2019 hatten der Sportstättenbeirat des Landkreises Bad Dürkheim und der Kreisausschuss gemeinsam den Kreisförderplan für das Jahr 2020 beschlossen. Mit diesem schlägt der Kreis dem Land Projekte in Sportstätten vor, die einen Zuschuss aus Mainz erhalten sollen. Nun hat Innenminister Roger Lewentz (SPD) den Jahresförderplan 2020 verabschiedet und hierbei zwei Maßnahmen im Kreis Bad Dürkheim – genauer: aus Haßloch – mit aufgenommen: Sowohl die Sanierung und Erweiterung des Badeparks als auch die Erneuerung des Hallenbodens bei der TSG Haßloch haben Eingang in den Jahresförderplan des Landes gefunden.

Dass beide Maßnahmen Haßloch betreffen, war nach Angaben der Kreisverwaltung 2019 so noch gar nicht geplant. Zwar stand der Badepark bereits auf Platz 1 des Kreisförderplans, die TSG Haßloch folgte aber erst auf Platz 4. Zwei Umstände verursachten jedoch, dass die Erneuerung des TSG-Hallenbodens unerwartet um zwei Plätze nach oben rutschte: Zum einen erhielt die TSG Deidesheim für den Umbau eines Rasenplatzes – bisher zweitplatzierte Maßnahme – schon im Dezember 2019 einen Förderbescheid. Zum anderen musste die Sanierung des Kunstrasenplatzes des SV Obersülzen, die bislang auf Platz 3 gestanden hatte, wegen eines Starkregenschadens bereits umgesetzt werden. Davon profitierte das Projekt der TSG Haßloch, die mit der Erneuerung ihres Hallenbodens nun auf Platz 2 im Jahresförderplan aufrückte und somit auch in diesem Jahr in den Genuss der Landesförderung kommen könnte.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird nun prüfen, ob alle Kriterien der Förderfähigkeit beider Maßnahmen erfüllt werden und ob jeweils eine gesicherte Finanzierung nachgewiesen werden kann. „Dann sollte der Erteilung eines Förderbescheides nichts mehr im Wege stehen“, schreibt die Kreisverwaltung.

Badepark: Vor Entscheidung werden Bürger befragt

Im Februar hat der Haßlocher Gemeinderat mit Mehrheit entschieden, dass die Bürger bis zur Sommerpause über die Entwurfsplanung des Architekturbüros Bremer und Bremer abstimmen sollen. Die Modalitäten der Bürgerbefragung müssen noch festgelegt werden. Das Thema steht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 6. Mai (18.30 Uhr, Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule). Die Entwurfsplanung sieht unter anderem einen Abriss des vorhandenen Baukörpers bis zum Keller und den Bau einer Schwimmhalle vor. Die Gesamtkosten werden auf 16,7 Millionen Euro beziffert. Der neue Badepark soll vor allem auf junge Familien, Senioren, Schwimmsport und Gesundheitsvorsorge ausgerichtet sein. Vom Bund hatte es keine Förderzusage für das Projekt gegeben. Das Land kann maximal 3 Millionen Euro (beziehungsweise 30 Prozent der Kosten) Zuschuss geben.

Der Hallenboden des TSG-Sportzentrums hat unter der dauernden Beanspruchung in den vergangenen 35 Jahren sehr gelitten und ist an vielen Stellen nur provisorisch geflickt worden. Noch im Dezember 2019 hatte TSG-Vorsitzender Rudi Einholz im Gespräch mit der RHEINPFALZ gehofft, „vielleicht 2021“ einen neuen Hallenboden verlegen zu können. Zusammen mit einer Fußbodenheizung, die er als sinnvolle Investition bezeichnete, bezifferte er die Kosten damals auf über 120.000 Euro.

Dass in diesem Jahr gleich zweimal der Landkreis Bad Dürkheim bedacht wird, freut Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU). „Sport hat zwar ohnehin bei uns eine große Bedeutung, aber gerade in der aktuellen Lage empfinden wir die Fördermöglichkeit als ein sehr positives Signal, auch im Hinblick auf die Zeit nach Corona“, so der Landrat.