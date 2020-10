Auf ihrem neuen YouTube-Kanal „Senioren RLP“ will die Landesseniorenvertretung (LSV) Rheinland-Pfalz über ihre Arbeit und Aktivitäten berichten. Zudem sind Videobeiträge zu seniorenrelevanten Themen und medizinischen Neuigkeiten geplant.

Wer Hilfe beim Aufrufen der Videos braucht, könne sich an das Haßlocher Internetcafé für Senioren im Bistro im Kulturviereck (Gillergasse) wenden, erklärt Ellen Löwer, Mitglied im LSV-Vorstand. Alternativ gibt aber auch Herbert Dressler telefonisch unter der Rufnummer 06324/98 94 33 Auskunft. Jede Seniorenvertretung und jeder Seniorenbeirat habe die Möglichkeit, über den YouTube-Kanal eigene Videos zu veröffentlichen. Ferne berichte man auch über Neuigkeiten aus dem Landesministerium für Senioren (MAGSD). „Somit schaffen wir eine Plattform, um uns auszutauschen, Ideen zu sammeln und in Verbindung zu bleiben“, betont Löwer. Anregungen für Videos nimmt sie per E-Mail an ellen.loewer@gmx.de entgegen.