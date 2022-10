Die Arbeiten an der Landesstraße 455 zwischen Ungstein und Freinsheim sind angelaufen. Wie Martin Schafft, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer, erklärt, wird die Fahrbahn zwischen dem südlichen Ortseingang Freinsheim bis etwa 400 Meter südlich der Einmündung des Abzweigs nach Kallstadt (K4) erneuert. Auch zwischen Ungstein und K5 in Richtung Erpolzheim werde ein etwa 50 Meter langes Teilstück saniert (unser Foto). An der K 4 wird laut Schafft am Durchlass Schlittgraben noch ein Ausspülungsschaden instand gesetzt. Im Hauptteilstück der Straße zwischen K4 und K5 würden dagegen nur einzelne Schadstellen saniert. „Die Festlegung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen erfolgte anhand der Zustandsbewertung und lokaler Erhebungen und Erkundungen“, so Schafft. Die Maßnahme ist in insgesamt drei Bauabschnitte gegliedert und soll noch rund fünf Wochen dauern. Die Straße ist in dieser Zeit voll gesperrt. Die Kosten beziffert der LBM auf 550.000 Euro.