Für die Fahrbahnerneuerung der L 499 zwischen Breitenstein und Helmbach wird die Straße ab 19. Juli komplett gesperrt, voraussichtlich bis 31. Juli.

Der Verkehr wird nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) großräumig umgeleitet, über Lambrecht und Hochspeyer. Von Breitenstein aus geht es über die L 499 nach Lambrecht und von dort über die B 39 nach Frankenstein und anschließend über die B 37 nach Hochspeyer. Von Hochspeyer wird der Verkehr über die B 48 nach Johanniskreuz und von dort über die L 499 nach Helmbach geführt. Von Helmbach aus wird der Verkehr über die gleiche Strecke in umgekehrter Richtung geleitet. Die Zufahrt nach Helmbach ist vom Westen her über die L 499 während der gesamten Bauzeit gewährleistet.

„Uns ist bewusst, dass aufgrund der Lage im Pfälzerwald die Umleitungsstrecken sehr weiträumig sind“, teilt Martin Schafft, Leiter des LBM, mit. Aufgrund der zu geringen Fahrbahnbreite und der Arbeitsschutzvorschriften sei es aber nicht möglich, unter halbseitiger Sperrung zu arbeiten.

Auch Busverkehr betroffen

Die Sperrung betrifft auch den Busverkehr. In dieser Zeit können die Orte Helmbach, Breitenstein und Erfenstein nicht bedient werden, da die Busse keine Wendemöglichkeit in Helmbach haben. Ansonsten wird der Öffentliche Personennahverkehr für die Dauer der Sperrung sichergestellt. Für die Busse ist laut LBM eine gesonderte Umleitung eingerichtet, um die Verlängerung der Fahrzeit zu begrenzen und die Anschlüsse zu erreichen. Die Baustellenfahrpläne sind auf der Homepage der Kreisverwaltung und des Busunternehmens Imfeld einsehbar und werden an den Haltestellen ausgehängt.

Im Anschluss an die Arbeiten zwischen Breitenstein und Helmbach wird die Fahrbahn zwischen Helmbach und Elmstein saniert, voraussichtlich ab 2. August. Darüber will der LBM noch informieren. Auch bei einer weiteren Sperrung wird der ÖPNV sichergestellt.

Laut Landesbetrieb ist die Erneuerung der Fahrbahn aufgrund der starken Beschädigung erforderlich. Im gesamten Streckenabschnitt seien Netzrisse und Asphaltaufbrüche zu beobachten. Die Kosten für die etwa 500 Meter lange Strecke liegen bei rund 170.000 Euro.