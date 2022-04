Mit weiteren Auftragsvergaben für die stationären Raumluftanlagen an weiterführenden Schulen hat sich der Bauausschuss des Landkreises Bad Dürkheim beschäftigt. Erklärt wurde auch, wann die Anlagen fertig eingebaut sein sollen.

Ruth Geis (SPD) hatte gefragt, wie schnell die beauftragten Firmen die Arbeiten ausführen können. „Es sind Zeitfenster vorgegeben in den Anfragen oder Ausschreibungen“, erklärte dazu der zuständige Kreisbeigeordnete Sven Hoffmann (CDU). Denn die Arbeiten müssen für verschiedene Gewerke „in die Abläufe der Baustelle eingetaktet werden“. All das sei so geplant, „dass die Arbeiten für eine nächste mögliche Corona-Saison im Herbst abgeschlossen sein sollen, wenn es keine Probleme auf den Baustellen oder Materialmangel gibt“, führte er weiter aus. Schwierig sei das aktuell, weil bundesweit Kommunen nach Firmen suchen, die im Rahmen der Bundesförderung an den Anlagen arbeiten können.

Um die elektrotechnischen Anlagen ging es an der Limburgschule, an der Carl-Orff-Realschule plus (Kosten: jeweils rund 32.000 Euro), beide in Bad Dürkheim, sowie an der Realschule Plus am Speyerbach (knapp 40.000 Euro). Das befürworteten die Mitglieder des Gremiums jeweils einstimmig. Zudem nahmen sie eine Eilentscheidung zur Kenntnis. Für die Integrierte Gesamtschule in Grünstadt wurde der Auftrag für die Entwässerungsanlage für die stationären Lüftungsgeräte auf die Art vergeben, weil nur ein wertbares Angebot eingegangen war, dessen Vergabefrist sonst nicht hätte eingehalten werden können. Die Kosten betragen rund 61.000 Euro, die geschätzte Berechnung der Verwaltung war von rund 45.000 Euro ausgegangen. Dennoch habe man sich für die Vergabe entschieden. „Aktuell ist es ein hohes Risiko, auf ein Angebot zu verzichten“, betonte Hoffmann mit Blick auf Material- und Handwerkermangel.