Das regelmäßige Lüften von Räumen ist ein wichtiger Bestandteil der Coronaviren-Bekämpfung. Was bringen eine Lüftungsanlage oder mobile Raumluftreiniger, und für wen lohnt sich der oft teure Aufwand? Mit einer Fachfirma unterwegs.

Die Fenster immer offen halten oder regelmäßig stoßlüften, das ist die Erweiterung der bekannten „AHA“-Regeln gegen das Coronavirus. Abstand, Hygiene und Alltagsmasken haben mit dem „plus L“ die Komponente „Lüften“ dazu erhalten, gerade in der kühlen Jahreszeit eine Herausforderung.

Wir begleiten Sebastian Laux in den neu renovierten Saal Löwer der Bürgerstiftung Haßloch. Der 36-jährige studierte Volkswirt und gelernte Mechatroniker für Kälteanlagen hat vor drei Jahren seine Firma „Laux Lüftung-Kälte-Klima“ in Haßloch gegründet, nachdem er zuvor für seinen Vater tätig war: „Wir haben uns in diesem immer komplexer werdenden Bereich spezialisiert.“

Die drei Monteure der Firma sind das Tragen von FFP2-Schutzmasken längst gewohnt, denn sie wechseln bei der Wartung so die Filter fest installierter Anlagen. In einem Nebenraum des 700 Quadratmeter großen Löwer-Saals steht ein solches Exemplar. Das Kernstück ist in einem Schrank von 2,50 Metern Höhe und Tiefe sowie drei Metern Breite untergebracht. Alle Luftströme müssen erst durch Filter: Die Zuluft strömt danach durch ein so genanntes Wärmerad, wie der Rotationswärmetauscher in der Mitte kurz heißt. Das Rad hat unzählige feine Metall-Lamellen und nimmt im Sommer viel Wärme aus heißer Außenluft auf, bevor der abgekühlte Luftstrom in den Veranstaltungssaal gelangt. Im Winter ist das Prinzip umgekehrt: Die Energie aus dem beheizten Raum wird nach dem Filtern für die Wärmerückgewinnung genutzt. Die zuströmende Luft erlangt dann fast schon Raumtemperatur, bevor geheizt wird. „Normalerweise sind Filter für Feinstaub und Pollen im Einsatz“, erklärt Sebastian Laux. Das sorge für „gute Luft“ und halte auf dem Rückweg Schmutz und Staub von der Anlage fern.

„Aktuell möchten viele Besitzer natürlich Spezialfilter nachrüsten, der das Coronavirus weghält“, so Laux. Das könne die HEPA-Filterklasse H 13/14. Die Abkürzung steht für „High Efficiency Particulate Air“, also einen hochwirksamen Filter für kleinste Teilchen in der Luft – wie Viren und Virenpartikel. „Es gibt, wie bei allem, leider nie hundertprozentige Sicherheit“, räumt Laux aber ein und erklärt, dass in Krankenhäusern noch viel höhere Standards gelten.

Auch die Bürgerstiftung Haßloch möchte bald einen Filterwechsel, da dieser ohnehin einmal pro Jahr Pflicht ist. Etwa 100.000 Euro habe die vorgeschriebene Anlage für den Saal Löwer gekostet, mit den sonstigen Kosten nochmal fast die Hälfte mehr, sagt der Vorsitzende Heinz-Joachim Klein. „Auch, wenn jetzt erstmal wieder vier Wochen lang wieder nichts stattfinden darf“, so der Architekt, „wollen wir gerüstet sein.“ Ein Wechsel der beiden Filter koste hier „einen mittleren dreistelligen Betrag“, schätzt Laux. Dass auch und gerade die Abluft gefiltert wird, sei dabei nicht paradox, sondern fast noch wichtiger als bei der „frischen“ Zuluft: Schließlich solle eine mögliche Virenlast der Besucher-Aerosole nicht mit der Abluft in die Anlage gelangen.

In einem Privathaus komme eine zentrale Anlage „eigentlich nur bei Neubau als kontrollierte Wohnraumlüftung infrage“, sagt Laux, und koste dann 10.000 bis 15.000 Euro mit möglicher KfW-Förderung. Das Nachrüsten einer dezentralen Anlage sei „höchst individuell“ für 1000 bis 2000 Euro pro Raum zu haben. Das große Aber: „All das dient im Wohnhaus nur Energiespargründen, nicht der Bekämpfung von Viren.“

In der Gastronomie sei eine feste Installation „oft eine Kosten- und Platzfrage“, weiß der Fachmann. Denn die Räume seien häufig nur gepachtet, oder die Betreiber hätten gerade schon genug finanzielle Belastung durch die geltenden Einschränkungen. Seine Firma rüste viele Firmen und Büroräume aus, auch Kantinen.

Die stark gefragten, mobilen Raumluftreiniger könne er als Firma zwar bestellen, aber das komme selten vor: „Das gibt es steckerfertig auch im Handel.“ Mobile Geräte kosteten ebenfalls zwischen 1000 und 2000 Euro. Aber eine Fachfirma erstelle Konzepte: „Es hilft nicht, wenn man sogar Raumtrenner hat, aber zu wenige Geräte aufstellt – oder falsch.“

Für Schulen, die seit Oktober per Antrag auf einen Landestopf von sechs Millionen Euro für nach bestimmten Kriterien nur schwer zu lüftende Räume zugreifen können, seien mobile Geräte „zumindest für einzelne Räume eine bezahlbare Möglichkeit“, findet Laux, „aber trotzdem immer zusammen mit den anderen Regeln und regelmäßigen Filterwechseln“. Auch mobile Geräte beinhalteten die höherklassigen HEPA-Filter. Das spezielle Vlies sei aber schon für feste Anlagen und FFP-Masken „sehr nachgefragt“: Das sorge bei manchen Herstellern schon für längere Wartezeiten.