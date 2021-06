Viel Alkohol ist keine Voraussetzung für einen gehaltvollen Wein, zeigt ein 2019er Riesling des Weinguts Eymann in Gönnheim.

Zwischen den typischen Buntsandsteinhängen am Rand des Pfälzer Waldes und den sandigen Böden in Rheinnähe bedeckt eine mehr oder weniger dicke Lößschicht die Weinbergsböden bei Laumersheim, Großkarlbach oder Gönnheim. Während der Kaltzeiten des Pleistozän, unter unwirtlichen Eiszeitbedingungen, verwitterten in Kältewüsten Gesteine zu feinem Staub. Heftige Winde trieben ihn oft hunderte von Kilometern weit. An windstilleren Orten lagerte sich Schicht um Schicht der feinen Partikel ab und ließ festen, mineral- und nährstoffreichen Boden entstehen. Diesem in der Oberschicht oft mit Humus angereicherten Löß verdanken wir romantische und ökologisch wertvolle Hohlwege sowie interessante Weinbergslagen.

Lößboden kann vor allem bei etwas Lehmanteil besonders gut Wasser speichern, was in trockenen Jahren Vorteile bringt. Die Rebwurzeln finden wenig Widerstand und können tief eindringen. Beides bewirkt, dass die Pflanze sich gleichmäßig entwickelt. Sie bedankt sich mit etwas früherem Austrieb, sicheren Erträgen und Rieslingen mit saftiger Fruchtigkeit.

Selten mehr als zwölf Prozent

Vincent Eymann hat 2015 das Heft im elterlichen Weingut übernommen und arbeitet im Weinberg darauf hin, dass seine Trauben auch mit geringeren Oechslegraden physiologisch reif sind. Damit erzeugt er feine, charaktervolle Weine, die selten mehr als zwölf Prozent Alkohol aufweisen, aber niemals grün, unreif oder dünn schmecken. In warmen Jahren wie 2018 ist das nicht so leicht. In frischeren wie 2019 gibt es lebendige, doch gehaltvolle Rieslinge und Burgunder.

Ein ausgezeichnetes Beispiel ist der 2019er Gönnheimer Riesling, bei dem der Lößboden die Saftigkeit, die Arbeitsweise des Winzers den geringen Alkohol, und der Jahrgang die beschwingte Frische beiträgt. Ergebnis ist ein trockener, finessenreicher Wein mit Aprikosen-, Pfirsich- und Limettenaroma, der federleichten Stil mit Gehalt und Länge verbindet – Riesling vom Feinsten.

Der Wein

2019 Gönnheimer Riesling, Weingut Eymann, 67161 Gönnheim. Telefon 06322/2808. www.weingut-eymann.de. 9,50 Euro ab Weingut.