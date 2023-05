Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine Messung an der L517 in Höhe der Umgehungsstraße von Weisenheim am Berg soll zeigen, wie sehr Verkehrslärm die Anwohner belastet. Die Polizei hat mehrmals das Tempo kontrolliert, eine Verkehrszählung läuft und Schilder sollen umgesetzt werden. Einer Bürgerinitiative reicht all das nicht.

Der Bürgerinitiative (BI) gegen Verkehrslärm der Ortsentlastungsstraße sind die bereits erledigten, laufenden und geplanten Maßnahmen nicht genug. Sie hat sich im