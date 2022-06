Städte und Gemeinde müssen aufgrund einer EU-Richtlinie einen Lärmaktionsplan für Hauptverkehrsstraßen erstellen. Damit soll die Lärmbelastung ist für Anwohner dokumentiert werden. Für Haßloch liegt ein Zwischenbericht vor, der am Dienstag, 5. Juli, 18.30 Uhr, öffentlich vorgestellt wird.

Als Grundlage für die Aufstellung der Lärmaktionsplanung dienen Daten und Ergebnisse der Strategischen Lärmkartierung 2017, die vom Landesamt für Umwelt (LfU) zur Verfügung gestellt wurden. Anhand dieser Karten allein lässt sich aber kein Lärmaktionsplan aufstellen. Deshalb hat die Verwaltung eine Bewertung der vorgelegten Daten sowie vor allem eine darüber hinausgehende Berechnung durch das Fachbüro Modus Consult in Auftrag gegeben. Aufgabe des Fachbüros war es, auf Grundlage der Kartierungsergebnisse des LfU einen detaillierten Lärmaktionsplan mit kurz-, mittel- und langfristigen Lösungsvorschlägen zur Verminderung des Umgebungslärms zu erarbeiten.

Dazu fand im September 2020 eine Verkehrszählung an acht Knotenpunkten in Haßloch statt, unter anderem im Kreuzungsbereich Moltke-/Bahnhof-/Bismarckstraße sowie Kirchgasse/Bahnhofstraße/Langgasse. Mit Hilfe der Daten lässt sich das tatsächliche Verkehrsaufkommen an den Knotenpunkten aufzeigen und daraus eine Lärmbelastung für diese Bereiche errechnen.

Stellungnahmen bis 22. Juli möglich

Der Zwischenbericht, der bei der Infoveranstaltung am 5. Juli vorgestellt wird, liegt auch öffentlich aus. Bis 22. Juli kann die vom Planungsbüro erarbeitete Lärmaktionsplanung unter www.hassloch.de/laermaktionsplan eingesehen werden. Für eine persönliche Einsichtnahme wird um Anmeldung bei Nicole Kastenholz, 06324 935-268, oder Annika Genuit, 06324 935-179, gebeten.

Bis 22. Juli können darüber hinaus Stellungnahmen zum Zwischenbericht abgegeben werden. Die eingehenden Stellungnahmen sollen berücksichtigt werden, wenn der Abschlussbericht erstellt wird. Am Ende soll ein Lärmaktionsplan stehen, auf dem der Maßnahmen stehen, mit denen der Lärm in den durch Verkehr belasteten Straßen unter Berücksichtigung der EU-Richtlinie reduziert werden kann. Dieser Aktionsplan wird Grundlage für die Arbeit in den politischen Gremien sein, denn letztlich entscheiden diese über die Umsetzung der dort gelisteten Maßnahmen.