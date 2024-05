Eltern oder Großeltern, die ihre Kinder in den Holiday Park bringen oder von dort abholen, haben nun die Möglichkeit, 45 Minuten lang auf dem dazugehörigen Parkplatz zu parken, ohne dafür bezahlen zu müssen. Möglich macht das eine neue Kennzeichen-Erkennung.

Bernd Beitz, Director Germany des Parkbetreibers Plopsa, sagt: „Wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass viele Menschen an der Straße oder bei den Nachbarn gegenüber parken, um ihre Kinder aussteigen zu lassen.“ Durch die Einführung einer Kennzeichen-Erfassung ergebe sich nun die Möglichkeit, diese Kurzzeit-Parker sicher parken zu lassen – ohne dass diese dafür bezahlen müssen. Dies betrifft vor allem Menschen aus der Umgebung, denn Haßlocher mit Erstwohnsitz dürfen den Freizeitpark gratis besuchen.

Haßlochs Bürgermeister Tobias Meyer (CDU) teilt mit: „Mit der Kennzeichen-Erkennung können wir den Service für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die Besucherinnen und Besucher des Holiday Parks weiter verbessern. Die unkomplizierte und schnelle Abwicklung beim Absetzen oder Abholen wird sicherlich auf positive Resonanz stoßen.“ Fahrzeuge, die den Parkplatz innerhalb von 45 Minuten verlassen, würden automatisch erfasst und benötigten kein Parkticket mehr. Beim Einfahren auf den Parkplatz werde das Kennzeichen erfasst und gespeichert. Verlässt das Fahrzeug den Parkplatz binnen 45 Minuten, werde es automatisch wieder aus dem System gelöscht, ohne dass Gebühren anfallen.

Freizeitpark vor mehr als 50 Jahren eröffnet

Der Holiday Park wurde 1971 eröffnet und gehört seit 2010 zum belgischen Freizeitpark-Betreiber Plopsa. In der Hauptsaison 2023 lag die Besucherzahl bei 785.000.

Der Park hatte im März einen Investitionsplan für die nächsten Jahre vorgelegt, der auf 80 Millionen Euro erweitert worden ist. Die Hälfte dieser Summe, etwa 40 Millionen Euro, soll auf den Wasserpark entfallen, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Haßloch am Standort des heutigen Badeparks gebaut werden soll. Geplant sind weiter der Bau eines Hotels und einer neuen Familien-Achterbahn.

Änderung bei den Preisen

Das Einzelticket (Erwachsene und Menschen ab einer Körpergröße von 1,40 Meter) kostet 49,50 Euro. Aber in diesem Jahr sind die Preise erstmals „dynamisch angepasst“ worden. Während der Eintritt an Spitzentagen jetzt 49,50 Euro koste, werde an vielen Öffnungstagen der Preis auf bis zu 34 Euro gesenkt (beispielsweise im Juni jeweils von Montag bis Freitag). „So können wir die Auslastung des Parks besser kontrollieren und den Gästen zu einem fairen Preis ein noch besseres Erlebnis bieten“, sagte Beitz im März. Das dynamische Preissystem basiere auf Besucherzahlen aus der Vergangenheit und dem geplanten Programm.