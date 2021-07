Er war einer von bisher nur drei Ehrenbürgern Haßlochs, hat 26 Jahre lang die Geschicke der Gemeinde gelenkt und in bewegten Jahren viele Spuren in der Gemeinde hinterlassen: Altbürgermeister Kurt Flockert. Am Sonntag, 18. Juli, wäre der SPD-Politiker 100 Jahre alt geworden.

Kurt Flockert ist die spätere Berufswahl sozusagen in die Wiege gelegt worden: Ein gewisser Wendelin Flockart war nämlich schon im 18. Jahrhundert Bürgermeister in Haßloch. Dabei stammt Flockert überhaupt nicht aus Haßloch: 1921 geboren, wächst er in der Nachbargemeinde Böhl auf, besucht nach der Volksschule die Oberrealschule in Neustadt und legt sein Abitur ab. Mit 19 Jahren muss der Sohn eines „Aniliners“ in den Krieg ziehen, wird mehrfach verwundet. Nach Kriegsende studiert er in Freiburg Volkswirtschaft. Dem Examen an der Uni Mainz folgt das Staatsexamen als Verwaltungsjurist an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer.

Schon früh engagiert sich Flockert kommunalpolitisch, tritt 1950 in die SPD ein, wird 1956 in Böhl zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt. 1960 tritt er zur Bürgermeisterwahl in Haßloch an, wird mit großer Mehrheit vom Gemeinderat – damals gab es noch keine Urwahl – zum hauptamtlichen Ortsoberhaupt gewählt. Da ist er gerade mal 39 Jahre alt. Bis zu seiner Pensionierung 1986 wird er immer wieder im Amt bestätigt. 26 Jahre lang bleibt Flockert Bürgermeister – und prägt in dieser langen Amtszeit das heutige Gesicht der Gemeinde entscheidend mit.

Kanalisation, drei Schulen, Industriegebiet

Als er 1960 sein Amt antritt, fehlt es noch an vielen Stellen in der Infrastruktur des Großdorfs. In seine Amtszeit fallen große Investitionen, die bis heute nachwirken: Unter anderem wird die Kanalisation ausgebaut, Straßen und Neubaugebiete entstehen, drei Schulen – Ernst-Reuter-, Kurpfalz- und Realschule – werden errichtet, das Industriegebiet Süd wird erschlossen, Ärztehaus, Feuerwehr, TSG-Sportzentrum und ein neues Rathaus werden gebaut. Der damalige „Massa“ eröffnet, mit Schmalbach-Lubeca (später Ball, heute Ardagh) und Hildebrand werden große Unternehmen angesiedelt, nicht zuletzt lässt sich der Holiday Park in Haßloch nieder. Der Ausbau der Volkshochschule und der Musikschule fallen ebenso in seine Amtszeit wie – ganz zu Beginn – 1961 die Begründung der Partnerschaft mit Viroflay. Aus seinen Kriegserfahrungen heraus ist ihm die Aussöhnung mit Frankreich ein Herzensanliegen.

Engagiert für die Aussöhnung mit Frankreich

Für seine Verdienste im Rahmen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit erhält Flockert in Viroflay die Ehrenbürgerschaft. Auch in Haßloch wird er 2001 zum Ehrenbürger ernannt – dem damals ersten der Gemeinde. Jahrelang ist er Mitglied des Kreistags und bekleidete Ämter in zahlreichen Gremien und Vereinen. Jahrzehntelang ist er als ehrenamtlicher Schiedsmann tätig.

Ein großer Wunsch erfüllt sich freilich nicht: Die jahrhundertelang in der „Pflege Haßloch“ bestehende Verwaltungseinheit von Haßloch, Böhl und Iggelheim darf nicht wieder aufleben, weil die Verwaltungsreform eine Kreis-Grenze zieht.

Ein volksnaher Bürgermeister

Der Sozialdemokrat Kurt Flockert genießt in seiner 26-jährigen Amtszeit über die Parteigrenzen hinaus Anerkennung und gilt als volksnaher Bürgermeister. Er stirbt im Juli 2006 kurz nach seinem 85. Geburtstag. Zwei Jahre später wird im Baugebiet „Verlängerte Friedhofstraße“ eine Straße nach ihm benannt.