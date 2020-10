„Glücksfaktor Business – Positive Energie im (Berufs-)Alltag“ heißt ein Intervalltraining mit zwei Terminen, das die Gleichstellungsbeauftragte des Bezirksverbands Pfalz, Elke Reichertz, am Montag, 26. Oktober, und Donnerstag, 26. November, in der Pfalzakademie in Lambrecht anbietet. Trainerin Beate Stricker vermittelt, wie man seine persönliche Kraftquelle findet, seinen Handlungsspielraum erweitert und unabhängig von negativen äußeren Einflüssen wird. Informationen unter www.pfalzakademie.de, Anmeldung bis 10. Oktober, Telefon 06325 1800-0 oder Mail an info@pfalzakademie.bv-pfalz.de. Die Kursgebühr inklusive Verpflegung beträgt 150 Euro.