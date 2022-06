Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer informiert, dass am Dienstag, 7. Juni, die K 16 im Kreis Bad Dürkheim von Wachenheim nach Lindenberg zwischen dem Ortsausgang Wachenheim und dem Parkplatz nördlich des Kurpfalz-Parks kurzzeitig voll gesperrt wird. Laut LBM ist zwischen 11 und 12 Uhr schweres Gerät im Einsatz, weil zwei Bäume aus dem Weiher am Wachenheimer Ortsausgang geborgen werden. Über Deidesheim und Neustadt ist es möglich, die Sperrung zu umfahren. Die Zufahrt zu den westlich des Weihers gelegenen Anliegergrundstücken entlang der Kreisstraße ist an diesem Tag nur von Süden aus Richtung Lindenberg möglich.