Fast 27 Jahre führte Fritz Brenner das Dürkheimer Kurpark-Hotel. Jetzt hat er den Posten bei einer Feierstunde offiziell an seine Nachfolgerin Lisa-Marie Emrich übergeben.

Fritz Brenner den Abschied so richtig schwer machen – dieses Ziel formulierte Michael Seegert, Geschäftsführer des Kurpark-Hotels, am Mittwoch bei der offiziellen Verabschiedung des langjährigen Hoteldirektors mit einem Augenzwinkern. Brenner, so plauderte sein Chef aus dem Nähkästchen, stehe eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt. Der mittlerweile 64-Jährige hatte die Leitung des Hotels 1995 übernommen und die Mitarbeiter zu einer „schlagkräftigen Mannschaft“ geformt. Außerdem habe sich das Umbauen in dieser Zeit zu seinem Hobby entwickelt, scherzte Seegert und spielte dabei unter anderem auf die neue Terrasse, den Biergarten oder den Fitness- und Wellnessbereich an, die in Brenners Zeit entstanden sind. Dass es 103 Bewerbungen für die Nachfolge gab, wertete Seegert als Beleg für die Attraktivität des Standorts Bad Dürkheim.

Die Wahl fiel auf die 34-jährige Lisa-Marie Emrich, die zuvor unter anderem im Parkhotel Kurhaus Bad Kreuznach gearbeitet hat. Sie sei seit Januar in Dürkheim und habe schon jetzt das Gefühl, Teil einer großen Familie zu sein, berichtete Emrich.

Er blicke auf eine bewegte Zeit zurück, in der „aus einem alten Besen ein flotter Feger“ geworden sei, sagte Brenner in Anspielung auf einen früheren Kommentar in der RHEINPFALZ. Das Hotel habe viele junge Menschen ausgebildet, die sowohl national als auch international ihren Weg gegangen seien. Es seien zwar schwierige Zeiten, aber es gebe immer einen Weg, machte er zum Abschied Mut.